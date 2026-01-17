Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Punjab
    3. | कारोबार विस्तार के नाम पर 68 करोड़ का Fraud, मुंबई के Couple समेत 3 पर केस दर्ज

कारोबार विस्तार के नाम पर 68 करोड़ का Fraud, मुंबई के Couple समेत 3 पर केस दर्ज

Edited By Updated: 17 Jan, 2026 12:57 PM

fraud worth crores

कारोबार विस्तार के नाम पर बड़ी धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है।

पंजाब डेस्क : कारोबार विस्तार के नाम पर बड़ी धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है। निवेश और व्यापार बढ़ाने का भरोसा दिलाकर करीब 68 करोड़ रुपये की ठगी की गई। मामला चंडीगढ़ से सामने आया है। इस मामले में क्राइम ब्रांच ने पति पत्नी सहित 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आरोपियों की पहचान मुंबई निवासी मीनाक्षी किशोर मेहता और निलाय किशोर मेहता व रूशिन मेहता निवासी दुबई के रूप में हुई है।

मामला पंचकूला सेक्टर-21 निवासी गगन अग्रवाल की शिकायत के आधार पर दर्ज हुआ है, जो एसिक्स बायोसाइंसेज लिमिटेड कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि हैं। शिकायत में बताया गया कि आरोपियों ने विभिन्न लेन-देन और निवेश योजनाओं के जरिए बड़ी रकम ठग ली। पुलिस अब आरोपियों से जुड़े बैंक खातों, वित्तीय दस्तावेजों और पैसों के लेन-देन की कड़ी खंगाल रही है।

शिकायत में गगन अग्रवाल ने बताया कि एसिक्स बायोसाइंसेज लिमिटेड वर्ष 2023 में मुंबई में अपना व्यापार बढ़ाने की योजना बना रही थी। इसी दौरान आरोपियों ने उनसे संपर्क कर खुद को टू कैप फाइनेंस लिमिटेड और विल्सन होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनियों से जुड़ा बताते हुए प्रभाव जमाया। उन्होंने मुंबई के अंधेरी ईस्ट में एक संपत्ति का मालिक होने का दावा किया और वहां संयुक्त विकास परियोजना शुरू करने का प्रस्ताव रखा।

आरोप है कि आरोपियों ने यह भरोसा भी दिलाया कि सभी जरूरी कानूनी मंजूरियां पहले से मौजूद हैं और जो भी सुरक्षा राशि जमा कराई जाएगी, वह ट्रस्ट में सुरक्षित रहेगी। साथ ही यह भी कहा गया कि बिना ब्याज ली जाने वाली रकम का इस्तेमाल केवल परियोजना के विकास में ही किया जाएगा। इन दावों पर भरोसा करते हुए गगन अग्रवाल ने 6 मार्च 2024 को ज्वाइंट डिवेलपमेंट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके बाद मार्च 2024 में चंडीगढ़ स्थित एचडीएफसी बैंक खाते से कुल 68 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए। आरोप है कि यह पूरी राशि सीधे मीनाक्षी मेहता के निजी बैंक खाते में भेज दी गई। पुलिस अब इस पूरे लेन-देन की गहन जांच कर रही है। शिकायतकर्ता ने बताया कि लगातार सम्पर्क करने, कानूनी नोटिस भेजे जाने के बावजूद आरोपियों न तो परियोजना का काम शुरू किया और न ही पैसे वापस किए।

और ये भी पढ़े

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here  

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!