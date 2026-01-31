Gold-Silver Rate: सोने के दामों में बड़ी गिरावट, ग्राहकों को मिली बड़ी राहत

Edited By Vatika,Updated: 31 Jan, 2026 01:21 PM
पंजाब डेस्कः सोना खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। सराफा बाजार से आई ताजा रिपोर्ट के मुताबिक सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। जालंधर सराफा एसोसिएशन द्वारा जारी रेट के अनुसार शनिवार को सोने के दाम में हजारों रुपए की कमी आई है, जिससे ग्राहकों को बड़ी राहत मिली है।
शनिवार को जालंधर सराफा एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोने के दाम 165,000 जबकि शुक्रवार को सोना 176,000 पर पहुंच गया था। 22 कैरेट सोना आज 153,450 जबकि शुक्रवार को 163,680 पर पहुंच गया। चांदी की बात करें तो चांदी आज 315,000 पर पहुंच गई है।
सोने की कीमतों में तेजी के संकेत
मौजूदा बाजार रुझान भी सोने की मजबूती की ओर इशारा कर रहे हैं। एमसीएक्स पर सोना इस समय करीब 1.69 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार कर रहा है, जो 2025 के स्तर से लगभग 50 फीसदी ज्यादा है। केंद्रीय बैंक लगातार सोने की खरीद बढ़ा रहे हैं और भारत की सालाना गोल्ड बायिंग 100 टन से अधिक बताई जा रही है। बाजार विशेषज्ञों का अनुमान है कि ETF निवेश के दम पर दिवाली 2026 तक सोना 1.62 से 1.82 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है।