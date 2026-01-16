Main Menu

राष्ट्रपति दौरे को लेकर जालंधर में भारी वाहनों पर रोक, ट्रैफिक प्लान जारी

Edited By Updated: 16 Jan, 2026 01:24 AM

heavy vehicles banned in jalandhar ahead of president s visit

जालंधर में शुक्रवार, 16 जनवरी 2026 को माननीय राष्ट्रपति के दौरे के कारण कई मार्गों पर भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

जालंधर: जालंधर में शुक्रवार, 16 जनवरी 2026 को माननीय राष्ट्रपति के दौरे के कारण कई मार्गों पर भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पुलिस कमिश्नरेट जालंधर ने जनता को सावधान करते हुए यातायात योजना जारी की है।

यातायात योजना

जारी किए गए नक्शे के अनुसार, जिन मार्गों पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी, उनमें जालंधर शहर के प्रमुख रास्ते जैसे कैंट, लामबड़ा, जंडू सिंघा, भोगपुर, आदमपुर, पठानकोट बाईपास और करतारपुर शामिल हैं। इन मार्गों पर राष्ट्रपति कार्यक्रम के दौरान कोई भी भारी वाहन नहीं चल सकेगा।

वहीं, अन्य मार्गों जैसे नकोदर, जंडियाला, फगवाड़ा, नवाशहर, लुधियाना, अमृतसर, मोगा और लोहीआं साइड पर यातायात सामान्य रूप से चलेगा। पुलिस ने जनता से आग्रह किया है कि वे निर्धारित मार्गों का पालन करें और कार्यक्रम के दौरान जालंधर में यातायात बाधित होने की स्थिति में धैर्य बनाए रखें।

पुलिस की चेतावनी

पुलिस कमिश्नरेट ने भारी वाहनों के चालकों से कहा है कि वे पूर्व-निर्धारित मार्गों का पालन करें और प्रतिबंधित मार्गों पर न चलें। कार्यक्रम के दौरान किसी भी असुविधा से बचने के लिए पुलिस ने पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किए हैं।

नागरिकों से अपील

पुलिस ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे राष्ट्रपति के स्वागत समारोह और कार्यक्रम में व्यवधान न डालें और यातायात नियमों का पालन करें। प्रशासन द्वारा नक्शा भी जारी किया गया है-

PunjabKesari

