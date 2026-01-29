Main Menu

“मुझे नहीं पता चुनाव कहाँ हो रहे हैं, मैं तो अब…” हंसराज हंस का राजनीति पर बड़ा बयान

29 Jan, 2026 06:35 PM

पंजाब के सूफी गायक और दिल्ली के पूर्व सांसद हंसराज हंस प्रेस क्लब पहुँचे। चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों में भाजपा के नए मेयर सौरभ को लेकर उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि चुनाव कहाँ हो रहे हैं या कौन जीत रहा है। उन्होंने कहा कि अब वे अपने संगीत के बारे...

जालंधर (सोनू) – पंजाब के सूफी गायक और दिल्ली के पूर्व सांसद हंसराज हंस प्रेस क्लब पहुँचे। चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों में भाजपा के नए मेयर सौरभ को लेकर उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि चुनाव कहाँ हो रहे हैं या कौन जीत रहा है। उन्होंने कहा कि अब वे अपने संगीत के बारे में सोच रहे हैं और उसी के लिए रियाज़ कर रहे हैं।

उन्होंने श्री गुरु रविदास जी के 649वें जन्मदिवस पर सभी को बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि श्री गुरु रविदास महाराज जी गरीबों के गुरु हैं और उन्होंने जाति-पाति का खंडन किया है। गायक ने कहा कि “बेगमपुरा” एक ऐसा शब्द है, जिसे अगर याद रखा जाए तो यह राष्ट्रीय गीत बन सकता है। उन्होंने आगे कहा कि “बेगम” शब्द अपने आप में एक पहचान है।

उन्होंने यह भी चिंता जताई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से पहले एक खालिस्तानी संगठन ने धमकी दी है। धमकी को लेकर गायक ने कहा कि दाता मेहर करें और सभी को इन धमकियों से मुक्त रखें। पंजाब में जब भी कोई आए, वह बेखौफ होकर आए। उन्होंने कहा कि पंजाब में कभी भी कोई दुखद खबर सुनने को न मिले, इसके लिए वे अरदास करते हैं।

वहीं चंडीगढ़ में आज पंजाब सचिवालय और मिनी सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने को लेकर उन्होंने कहा कि यह एक बड़ा मुद्दा है और इस पर ध्यान देने की जरूरत है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात को लेकर उन्होंने कहा कि बादशाह से बादशाह की मर्जी से ही मिला जा सकता है। ऐसे में वे अब अपने संगीत के रियाज़ पर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं।

