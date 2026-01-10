Main Menu

आतिशी मामले में दिल्ली स्पीकर के नोटिस के बाद खैरा का बड़ा बयान, बढ़ा सियासी संग्राम

Edited By Updated: 10 Jan, 2026 12:11 AM

khaira makes a big statement in the atishi case

आतिशी मामले में अब कांग्रेस नेता सुखपाल खैहरा भी एक्टिव हो गए हैं तथा दिल्ली विधानसभा स्पीकर वीजेंद्र गुप्ता के बाद अब उन्होंने भी पंजाब सरकार को आड़े हाथों लिया है।

आतिशी मामले में अब कांग्रेस नेता सुखपाल खैहरा भी एक्टिव हो गए हैं तथा दिल्ली विधानसभा स्पीकर वीजेंद्र गुप्ता के बाद अब उन्होंने भी पंजाब सरकार को आड़े हाथों लिया है। 

सुखपाल सिंह खैरा ने X पर लिखा: 

यह पंजाब के विपक्षी नेताओं के खिलाफ भगवंत मान और उनकी @DGPPunjabPolice द्वारा की गई राजनीतिक बदले की भावना का सबसे चौंकाने वाला और खुला मामला है। मेरे, विधायक परगट सिंह, @officeofssbadal और अन्य लोगों के खिलाफ एक पूरी तरह से झूठी एफआईआर दर्ज की गई है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने दिल्ली विधानसभा में हाल ही में गुरु तेग बहादुर जी के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणियों को लेकर @AtishiAAP का एक वीडियो सांझा किया था।

@ArvindKejriwal और @Aam Aadmi Party का राजनीतिक आतंकवाद अब पूरी तरह बेनकाब हो गया है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा के स्पीकर ने जालंधर के पुलिस कमिश्नर को विशेषाधिकार नोटिस जारी किया है। यह नोटिस दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही (वीडियो) जैसी संपत्ति पर एफआईआर दर्ज करने को लेकर जारी किया गया है।

हमारे खिलाफ दर्ज की गई यह फर्जी एफआईआर हमारे उस बार-बार लगाए गए आरोपों की पुष्टि करती है कि @Bhagwant Mann ने पंजाब को एक #PoliceState में बदल दिया है, जहां विपक्ष को डराने, धमकाने और प्रताड़ित करने के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है।

