Ludhiana में सर्दी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, खतरनाक लैवल पर पहुंचा कोहरा, विजीबिलिटी शून्य

16 Jan, 2026 08:55 AM

ludhiana dense fog

पंजाब की औद्योगिक नगरी में आसमान से लगातार गिरने वाला घना कोहरा अब

लुधियाना (खुराना): पंजाब की औद्योगिक नगरी में आसमान से लगातार गिरने वाला घना कोहरा अब खतरनाक लेवल पर पहुंच चुका है। घने कोहरे के कारण शहर की सड़कों पर विजीबिलिटी शून्य पर पहुंच गई जिसके चलते तेज रफ्तार दौड़ने वाले वाहन सड़कों पर रेंगते हुए नजर आए।

मौसम वैज्ञानिकों द्वारा कोहरे की लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। दोपहर के समय खिली धूप का लुत्फ उठाने के लिए लोग गली मोहल्लों में चारपाइयां बिछाने सहित पार्कों में कुर्सियां डालने के लिए उतर आए लेकिन हलकी धूप लोगों को भयानक ठंड की मार से राहत नहीं दिलवा पाई है। इस बीच सर्दी के कहर से बचने के लिए लोग दिन के समय भी लकड़ियां और गोबर के उपले आदि जलाकर हाथ-पांव सेंकते नजर आए।

पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी में तैनात मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर पवनीत कौर किंगरा ने बताया कि विभाग द्वारा गुरुवार को कोहरे को लेकर रेड अलर्ट जबकि शुक्रवार को ऑरेंज और बाद में यैलो अलर्ट जारी किया गया है महानगर में अधिकतम तापमान 11.4 डिग्री रहा जबकि न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सैल्सियस रिकार्ड किया गया है से 1970 के बाद दूसरा काम सबसे कम तापमान है जिसमें पिछले 56 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 18 और 19 जनवरी को उत्तर-पूर्व के कुछ जिलों में हल्की बरसात होने की संभावना है लेकिन लुधियाना में बरसात होने की कोई संभावना नहीं है।

