Punjab: एक साथ चमकी सभी दोस्तों की किस्मत, हो गए मालामाल

लुधियाना में दोस्तों द्वारा मिलकर खरीदी गई एक लॉटरी टिकट पर 10..

लुधियाना (महिंदरू): लुधियाना में दोस्तों द्वारा मिलकर खरीदी गई एक लॉटरी टिकट पर 10 लाख रुपये का इनाम निकल आया। खास बात यह है कि उन्होंने जीवन में पहली बार लॉटरी की टिकट खरीदी थी और उसी पर बड़ा इनाम जीत लिया। लॉटरी जीतने की खबर मिलते ही उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा।

इस संबंध में बात करते हुए धीरज कुमार ने बताया कि वह एक निजी कंपनी में नौकरी करता है। लोहड़ी से कुछ दिन पहले वह अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहा था, तभी रास्ते में ‘गांधी ब्रदर्स’ की दुकान दिखाई दी। दोस्तों ने आपस में सलाह कर किस्मत आजमाने के लिए एक लॉटरी टिकट खरीद ली। धीरज ने बताया कि उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उनका इनाम निकलेगा, इसी कारण उन्होंने बंपर का परिणाम भी नहीं देखा।

काफी दिनों बाद सोशल मीडिया पर एक रील के जरिए उन्हें बंपर के नतीजे की जानकारी मिली। पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, फिर उन्होंने अपने दोस्त से नंबर चेक करवाया। जांच करने पर पता चला कि उनकी टिकट पर 10 लाख रुपये का इनाम निकला है। इनाम की पुष्टि होते ही सभी दोस्तों में खुशी की लहर दौड़ गई। धीरज ने मजाकिया अंदाज में कहा कि अगर उन्हें पहले से पता होता कि इनाम निकल सकता है तो वे सभी अलग-अलग टिकट खरीदते, लेकिन अब उन्हें इनाम की राशि आपस में बांटनी पड़ेगी।