आतिशी के बयान पर भड़के परगट सिंह, हमारे गुरुओं का अपमान कर नहीं बच सकते ‘आप’ नेता

पंजाब डेस्क: पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक परगट सिंह ने दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी द्वारा सिख गुरुओं को लेकर की गई टिप्पणी की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली विधानसभा जैसे पवित्र लोकतांत्रिक मंच पर सिख गुरु साहिबानों के बारे में अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करना बेहद निंदनीय और अस्वीकार्य है।

परगट सिंह ने कहा कि आतिशी द्वारा की गई ये टिप्पणियां सीधे तौर पर सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि आम आदमी पार्टी के नेता यह कैसे सोच सकते हैं कि विधानसभा के भीतर सिख गुरुओं का अपमान करके वे जवाबदेही से बच जाएंगे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सिख गुरुओं का अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

कांग्रेस विधायक ने आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि इस तरह की सोच एक “नास्तिक मानसिकता” को दर्शाती है और यह बताती है कि पार्टी अपना नैतिक रास्ता भटक चुकी है। उन्होंने याद दिलाया कि सिख गुरु साहिबानों ने हमेशा “सरबत दा भला” यानी सभी के कल्याण और अन्याय के खिलाफ डटकर खड़े होने की शिक्षा दी है।

परगट सिंह ने कहा कि लोकतंत्र में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर भी एक दाग है। अंत में उन्होंने मांग की कि आतिशी को सिख और पंजाबी समुदाय से तुरंत सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए।

