पंजाब के स्कूलों में  छुट्टियों बढ़ाने को लेकर वायरल हो रही Post, आप भी जानें सच

पंजाब के स्कूलों की छुट्टियों को लेकर सोशल मीडिया पर शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस

लुधियाना(विक्की): पंजाब के स्कूलों में छुट्टियों को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है। इस पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि कड़ाके की ठंड के चलते पंजाब के सभी स्कूल 17 जनवरी तक बंद रहेंगे। यह जानकारी कथित तौर पर पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट के हवाले से दी जा रही है।

हालांकि आपको बता दें कि खबर लिखे जाने तक पंजाब सरकार की ओर से स्कूलों में छुट्टियां बढ़ाने को लेकर किसी भी तरह की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के नाम से वायरल हो रही यह पोस्ट पूरी तरह फर्जी है।

सरकार या शिक्षा विभाग की ओर से स्कूलों की छुट्टियों को लेकर यदि कोई फैसला लिया जाएगा तो उसकी जानकारी केवल आधिकारिक माध्यमों से ही दी जाएगी। ऐसे में अभिभावकों, छात्रों और शिक्षकों को सलाह दी जाती है कि वे सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल सरकारी सूचनाओं पर ही भरोसा करें।