Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Punjab
    3. | पंजाब के स्कूलों में  छुट्टियों बढ़ाने को लेकर वायरल हो रही Post, आप भी जानें सच

पंजाब के स्कूलों में  छुट्टियों बढ़ाने को लेकर वायरल हो रही Post, आप भी जानें सच

Edited By Updated: 13 Jan, 2026 05:27 PM

punjab school holiday

पंजाब के स्कूलों की छुट्टियों को लेकर सोशल मीडिया पर शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस

लुधियाना(विक्की):   पंजाब के स्कूलों में छुट्टियों को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है। इस पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि कड़ाके की ठंड के चलते पंजाब के सभी स्कूल 17 जनवरी तक बंद रहेंगे। यह जानकारी कथित तौर पर पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट के हवाले से दी जा रही है।

PunjabKesari

हालांकि आपको बता दें कि खबर लिखे जाने तक पंजाब सरकार की ओर से स्कूलों में छुट्टियां बढ़ाने को लेकर किसी भी तरह की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के नाम से वायरल हो रही यह पोस्ट पूरी तरह फर्जी है।

सरकार या शिक्षा विभाग की ओर से स्कूलों की छुट्टियों को लेकर यदि कोई फैसला लिया जाएगा तो उसकी जानकारी केवल आधिकारिक माध्यमों से ही दी जाएगी। ऐसे में अभिभावकों, छात्रों और शिक्षकों को सलाह दी जाती है कि वे सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल सरकारी सूचनाओं पर ही भरोसा करें।

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!