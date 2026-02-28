Daily horoscope : आज इन राशियों की पुरानी इन्वेस्टमेंट देगी बड़ा लाभ
Edited By Niyati Bhandari,Updated: 28 Feb, 2026 07:54 AM
मेष : कोर्ट-कचहरी के साथ जुड़े किसी काम को हाथ में लेने पर कामयाबी मिलेगी, बड़े लोग मेहरबान तथा सुपोर्टिव रुख रखेंगे।
वृष: किसी बड़े व्यक्ति की मदद लेने के लिए यदि आप उसे अपरोच करेंगे, तो वह आपकी बात धीरज तथा ध्यान के साथ सुनेगा।
मिथुन: ड्रिंक्स, कैमिकल्स, रंग रोगन, चिकनाईदार वस्तुओं, पैट्रोलियम एवं सी प्रॉडक्टस का काम करने वालों को अपने कामों में भरपूर लाभ मिलेगा।
कर्क: व्यापार तथा कामकाज की दशा अच्छी, मूड में खुशदिली, चंचल होते अपने मन पर जब्त रखना ठीक रहेगा, सफलता साथ देगी।
सिंह : सितारा उलझनों, झमेलों, पेचीदगियों वाला, इसलिए ऐसे किसी काम के लिए यत्न न करें, जिसके सिरे न चढ़ने से परेशानी हो सकती हो।
कन्या : सितारा व्यापार कारोबार में लाभ वाला, कारोबारी टूरिंग, प्लानिंग, प्रोग्रामिंग लाभ देगी, मगर शत्रु उभरते-सिमटते रह सकते हैं।
तुला: राजकीय कामों में कदम बढ़त की तरफ, अफसर आपका लिहाज करेंगे, तथा आपकी बात ध्यान के साथ सुनेंगे, शत्रु कमजोर रहेंगे।
वृश्चिक: किसी धार्मिक समागम के साथ जुड़ने, धार्मिक लिटरेचर पढ़ने, कथा-वार्ता, भजन-कीर्तन सुनने में जी लगेगा, मान-यश की प्राप्ति।
धनु : सेहत की संभाल रखनी ठीक रहेगी, लिमिट में खान-पान करना सही रहेगा, मगर आम हालात पहले जैसे बने रहेंगे।
मकर: अर्थ तथा कारोबारी दशा अच्छी, कोशिशों-इरादों में कामयाबी मिलेगी, दोनों पति-पत्नी एक-दूसरे के प्रति सॉफ्ट कंसिडरेट रहेंगे।
कुंभ: किसी प्रबल शत्रु के टकरावी मूड के कारण आपकी परेशानियां बढ़ने का डर, मन भी अशांत, परेशान, डिस्टर्ब सा रहेगा।
मीन : संतान साथ देगी, सपोर्ट करेगी, तालमेल तथा सहयोग करेगी और आपकी किसी समस्या को सुलझाने के लिए मदद कर सकती है।
