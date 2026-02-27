Main Menu

    Aaj Ka Good Luck (28th February 2026):  आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

Aaj Ka Good Luck (28th February 2026):  आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

28 Feb, 2026

Today Good Luck 28 February 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार 28 फरवरी 2026 को ग्रहों की स्थिति कई राशियों के लिए विशेष अवसर लेकर आ रही है। चंद्रमा की स्थिति मनोबल को प्रभावित करेगी, वहीं सूर्य और गुरु का प्रभाव भाग्य को सक्रिय करेगा। आइए जानते हैं 12...

Today Good Luck 28 February 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार 28 फरवरी 2026 को ग्रहों की स्थिति कई राशियों के लिए विशेष अवसर लेकर आ रही है। चंद्रमा की स्थिति मनोबल को प्रभावित करेगी, वहीं सूर्य और गुरु का प्रभाव भाग्य को सक्रिय करेगा। आइए जानते हैं 12 राशियों के लिए आज का गुडलक और सरल उपाय।

आज का विशेष गुडलक टिप
आज के दिन गाय को हरा चारा खिलाना और मंदिर में दीपक जलाना सभी राशियों के लिए शुभ फलदायी रहेगा। सकारात्मक सोच और संयम आज आपके भाग्य को कई गुना बढ़ा सकता है।

मेष राशि
गुडलक संकेत: कार्यक्षेत्र में अचानक लाभ।
उपाय: सुबह “ॐ नमः शिवाय” का 108 बार जप करें। लाल वस्त्र धारण करें।

वृषभ राशि
गुडलक संकेत: धन लाभ और पारिवारिक सुख।
उपाय: माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई अर्पित करें। चावल का दान करें।

मिथुन राशि
गुडलक संकेत: नई योजना में सफलता।
उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं। हरे रंग का रूमाल साथ रखें।

कर्क राशि
गुडलक संकेत: रुके हुए कार्य पूरे होंगे।
उपाय: चंद्रमा को कच्चा दूध अर्पित करें। सफेद वस्तु का दान करें।

सिंह राशि
गुडलक संकेत: सम्मान और पद में वृद्धि।
उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें। “ॐ घृणि सूर्याय नमः” मंत्र का जप करें।

कन्या राशि
गुडलक संकेत: व्यापार में प्रगति।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें। हरे मूंग का दान करें।

तुला राशि
गुडलक संकेत: दांपत्य जीवन में मधुरता।
उपाय: मां दुर्गा को लाल फूल अर्पित करें। सुगंधित इत्र का प्रयोग करें।

वृश्चिक राशि
गुडलक संकेत: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
उपाय: पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं। काले तिल का दान करें।

धनु राशि
गुडलक संकेत: भाग्य का पूरा साथ रहेगा।
उपाय: गुरु मंत्र “ॐ बृं बृहस्पतये नमः” का जप करें। पीली वस्तु दान करें।

मकर राशि
गुडलक संकेत: नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलेगी।
उपाय: शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करें। काली उड़द दान करें।

कुंभ राशि
गुडलक संकेत: नए संपर्क से लाभ।
उपाय: जरूरतमंद को नीले वस्त्र दान करें। शनिदेव का ध्यान करें।

मीन राशि
गुडलक संकेत: मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति।
उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। पीले फूल अर्पित करें।

