Weather Update: अभी और बढ़ेगी ठंड, धुंध दिखाएगी अपना रंग, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

Edited By Vatika,Updated: 14 Jan, 2026 09:27 AM
पंजाब में ठंड का जोर बढ़ता जा रहा है जोकि आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित कर
पंजाब डेस्कः पंजाब में ठंड का जोर बढ़ता जा रहा है जोकि आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई जिलों में बुधवार को ऑरेंज व वीरवार को यैलो अलर्ट जारी किया गया है, वहीं घनी धुंध पड़ने के साथ शीत लहर की चेतावनी जारी की गई है।
विभाग के अनुसार मध्यम से घना कोहरा छा सकता है। इस तरह से हाईवे पर कोहरे में विजिबिलिटी कम रहने का अनुमान है। जनवरी के मध्य में धुंध का असर तेज हो गया है। मौसम वैज्ञानिकों की मानें तो ठंड का असर अभी बढ़ेगा और धुंध अपना रंग दिखाएगी। धुंध के चलते शीत लहर चलेगी और ठंड जोर पकड़ेगी। वहीं जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी हो रही है, जिसका असर पंजाब के मौसम पर पड़ रहा है। इसी क्रम में आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट होना तय है।
धुंध के चलते परिवहन सेवाएं प्रभावित
धुंध के चलते परिवहन सेवाएं प्रभावित हो रही है, पंजाब सहित दूसरे पड़ोसी राज्यों से आने वाली बसों में देरी का क्रम देखने को मिल रहा है जिसके चलते यात्रियों को बस अड्डे पर इंतजार करते हुए देखा जा सकता है।वहीं, सुबह के समय बस अड्डे में धुंध का जोर देखने को मिला जिसके चलते बसों के परिचालन पर प्रभाव पड़ा। वहीं, अपने वाहनों से दूसरे शहरों में कामकाज पर जाने वाले लोगों को भी धुंध के कारण काफी दिक्कतें व परेशानियां झेलनी पड़ रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक धुंध में एहतियात अपनानी चाहिए।