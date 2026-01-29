पंजाब में फिर Alert हुआ जारी! इन तारीखों को होगी बारिश

पंजाब में एक बार फिर ठंड का असर तेज होने वाला है।

पंजाब डेस्क : पंजाब में एक बार फिर ठंड का असर तेज होने वाला है। हाल के दिनों में हुई बारिश, ओलावृष्टि और ठंडी हवाओं के बाद मौसम में बदलाव देखा गया है, जिससे कई इलाकों में तापमान नीचे गिरा है। मौसम विभाग ने राज्य के लिए अगले पांच दिनों का नया पूर्वानुमान जारी करते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है।

विभाग के अनुसार 31 जनवरी से मौसम का मिजाज बदल सकता है। इसके बाद 1 फरवरी को राज्य के कई हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि 2 फरवरी को भी कुछ जिलों में बूंदाबांदी या बारिश हो सकती है। इसके साथ ही 30 जनवरी तक घने कोहरे और शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अगले दो दिनों में न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक और गिर सकता है। फिलहाल आज बारिश के कोई आसार नहीं हैं, लेकिन ठंड और कोहरे को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here