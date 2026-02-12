पंजाब में बारिश के साथ ओले गिरने की भी संभावना, बदलेगा मौसम का मिजाज

पंजाब में मौसम बदला रहा है। दोपहर के समय तेज धूप निकलने के कारण हल्की गर्माहट महसूस हो रही है, जबकि सुबह और शाम ठंड अब भी बनी हुई है।

पंजाब डेस्क: पंजाब में मौसम बदला रहा है। दोपहर के समय तेज धूप निकलने के कारण हल्की गर्माहट महसूस हो रही है, जबकि सुबह और शाम ठंड अब भी बनी हुई है। विभाग के अनुसार 15 फरवरी तक मौसम में कोई बदलाव नहीं होगा। वहीं इसके बाद 16 और 17 फरवरी को पंजाब के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हो सकती है।

मौसम विभाग का अनुमान है कि 16 फरवरी से पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर, फाजिल्का, मुक्तसर, फरीदकोट और मोगा समेत कई क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। यह सिस्टम आगे बढ़ते हुए 18 फरवरी तक जालंधर, कपूरथला, होशियारपुर, शहीद भगत सिंह नगर, बरनाला, मानसा, पटियाला और लुधियाना तक असर दिखा सकता है।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह लंबी अवधि की लगातार बारिश नहीं होगी, बल्कि रुक-रुक कर होने वाली बौछारें होंगी। कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलने और सीमित इलाकों में ओले गिरने की भी संभावना है। मौसम में यह बदलाव दो सक्रिय पश्चिमी विक्षोभों के कारण बताया जा रहा है, जिनका असर पहाड़ी और मैदानी दोनों क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है।

