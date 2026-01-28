Punjab: अचानक 3 महीने की Pregnant निकली नाबालिग बेटी, सच्चाई जान हैरत में पड़ी मां

Edited By Vatika,Updated: 28 Jan, 2026 12:41 PM
थाना दाखा क्षेत्र के एक गांव में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया ...
मुल्लांपुर दाखा (कालिया): थाना दाखा क्षेत्र के एक गांव में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक सौतेले पिता ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म कर उसे गर्भवती कर दिया।
पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसके पिता की मृत्यु के बाद उसकी मां ने सेवा सिंह से दूसरी शादी की थी। उसकी मां गांव में लोगों के घरों में काम करती है। आरोप है कि सौतेला पिता सेवा सिंह पिछले करीब पांच वर्षों से उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाता रहा और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देता था। डर के कारण पीड़िता ने यह बात किसी को नहीं बताई।
जब पीड़िता की तबीयत बिगड़ने लगी तो उसने अपनी मां को पूरी घटना बताई। इसके बाद मां-बेटी ने लैब में जांच करवाई, जहां पीड़िता को करीब तीन महीने की गर्भवती बताया गया। थाना दाखा के प्रभारी हमराज सिंह चीमा ने बताया कि मामले की जांच एसआई किरणदीप कौर कर रही हैं। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करवाने के बाद आरोपी सेवा सिंह के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है।