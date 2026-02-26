Main Menu

फिर विवादों में Singer Mankirt Aulakh, बिना हेलमेट हाथ छोड़कर की Riding

Edited By Updated: 26 Feb, 2026 12:56 PM

singer mankirt aulakh in controversy again

मशहूर पंजाबी गायक मनकीरत औलख एक बार फिर विवादों में आ गए हैं।

पंजाब डेस्क : मशहूर पंजाबी गायक मनकीरत औलख एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। इस बार उन्होंने बिना हेलमेट पहने हाथ छोड़कर बाइक चलाई है। मनकीरत औलख का ये स्टंट काफी ट्रोल हो रहा है। बिना हेलमेट दोनों हाथ छोड़ हार्ले डेविडसन ( Harley-Davidson) बाइक चलाने पर फैंस गुस्साए हुए हैं। सीधा कहे तो बाइक पर स्टंटबाजी गायक मनकीरत को महंगी पड़ गई है। 

पंजाबी गायक मनकीरत औलख एक वायरल वीडियो को लेकर विवादों में आ गए हैं। बताया जा रहा है कि यह वीडियो मोहाली का है। वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर उनकी कड़ी आलोचना शुरू हो गई। कई यूजर्स ने इसे गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार बताया और कहा कि इससे युवाओं में गलत संदेश जा सकता है। कुछ फैंस ने इसे दिखावा करार देते हुए नाराजगी जताई, जबकि कई लोगों ने अन्य कलाकारों का उदाहरण देकर उन्हें संयम बरतने की सलाह दी, कई फैंस ने इसे पैसों का शो-ऑफ बताया है। यही नहीं कइयों ने गायक मनकीरत को फुकरा तक कहा है।

PunjabKesari

अब तक इस मामले पर मनकीरत औलख की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं, पुलिस की तरफ से भी वीडियो को लेकर किसी कार्रवाई की पुष्टि नहीं हुई है। सोशल मीडिया पर जारी बहस के बीच यह मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। क्योंकि ट्रैफिक नियमों और जानी नुकसान से बचाव के लिए लोगों को हेलमेट पहनने की सलाह दी जाती है। वहीं पुलिस द्वारा आए दिन आम लोगों के बिना हेलमेट वाहन चलाने पर  चालान भी जाते हैं। ऐसे में एक मशहूर गायक ऐसे बाइक चलाकर लोगों को गलत संदेश दे रहा है। 

आपको बता दें कि वायरल हो रही इस वीडियो में मनकीरत औलख के साथ उसके 5 दोस्त नजर आ रहे हैं, सभी हार्ले डेविडसन बाइक पर सवार हैं। सभी पांचों दोस्तों ने मनकीरत को चारों तरफ से घेर रखा है। इस दौरान गायक रास्ते में लोगों को आवाजे भी दे रहा है। इस दौरान मनकीरत औलख ने जमकर ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं। 

