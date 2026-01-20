पंजाब केसरी के पक्ष में फैसला, केजरीवाल-मान सरकार की तानाशाही हरकतों पर जोरदार तमाचा: तरुण चुघ

'पंजाब केसरी ग्रुप' के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भारतीय जनता पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुघ का बड़ा बयान सामने आया है।

पंजाब डेस्क: 'पंजाब केसरी ग्रुप' के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भारतीय जनता पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुघ का बड़ा बयान सामने आया है। तरुण चुघ ने सोशल मीडिया पर कहा कि, ''पंजाब केसरी मामले में सुप्रीम कोर्ट का दखल केजरीवाल-भगवंत मान सरकार की तानाशाही और बदले की भावना वाली हरकतों पर जोरदार तमाचा है।

तरुण चुघ ने कहा कि पंजाब में 'आप' सरकार की भ्रष्ट हरकतों को सरकारी मशीनरी के जरिए जबरदस्ती सामने लाने वाले मीडिया ऑर्गनाइज़ेशन को डराने-धमकाने की कोशिशें अब सामने आ गई हैं। प्रेस की आवाज दबाना असुरक्षित सरकारों की पहली प्राथमिकता है लेकिन डेमोक्रेसी को खतरे में नहीं डाला जा सकता।संविधान की जीत होगी और पंजाब के लोग इसे बहुत ध्यान से देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि BJP प्रेस की आजादी के लिए खड़ी है और ऐसे सभी हालातों में मीडिया का बचाव करेगी।

