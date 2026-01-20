Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Punjab
    3. | पंजाब केसरी के पक्ष में फैसला, केजरीवाल-मान सरकार की तानाशाही हरकतों पर जोरदार तमाचा: तरुण चुघ

पंजाब केसरी के पक्ष में फैसला, केजरीवाल-मान सरकार की तानाशाही हरकतों पर जोरदार तमाचा: तरुण चुघ

Edited By Updated: 20 Jan, 2026 05:05 PM

tarun chugh makes big statement

'पंजाब केसरी ग्रुप' के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भारतीय जनता पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुघ का बड़ा बयान सामने आया है।

पंजाब डेस्क: 'पंजाब केसरी ग्रुप' के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भारतीय जनता पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुघ का बड़ा बयान सामने आया है। तरुण चुघ ने सोशल मीडिया पर कहा कि, ''पंजाब केसरी मामले में सुप्रीम कोर्ट का दखल केजरीवाल-भगवंत मान सरकार की तानाशाही और बदले की भावना वाली हरकतों पर जोरदार तमाचा है।

PunjabKesari

तरुण चुघ ने कहा कि पंजाब में 'आप' सरकार की भ्रष्ट हरकतों को सरकारी मशीनरी के जरिए जबरदस्ती सामने लाने वाले मीडिया ऑर्गनाइज़ेशन को डराने-धमकाने की कोशिशें अब सामने आ गई हैं। प्रेस की आवाज दबाना असुरक्षित सरकारों की पहली प्राथमिकता है लेकिन डेमोक्रेसी को खतरे में नहीं डाला जा सकता।संविधान की जीत होगी और पंजाब के लोग इसे बहुत ध्यान से देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि BJP प्रेस की आजादी के लिए खड़ी है और ऐसे सभी हालातों में मीडिया का बचाव करेगी।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!