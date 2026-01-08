Main Menu

पंजाब के लुधियाना में कोर्ट कांप्लेक्स करवाया गया खाली, पुलिस ने घेरा इलाका

08 Jan, 2026 01:08 PM

threat to bomb court in ludhiana

औद्योगिक राजधानी लुधियाना का सबसे व्यस्त इलाका 'जिला कचहरी परिसर' आज उस समय छावनी में तब्दील हो गया, जब अचानक भारी पुलिस बल ने पूरी कोर्ट को खाली करवाना शुरू कर दिया।

लुधियाना (राज): औद्योगिक राजधानी लुधियाना का सबसे व्यस्त इलाका 'जिला कचहरी परिसर' आज उस समय छावनी में तब्दील हो गया, जब अचानक भारी पुलिस बल ने पूरी कोर्ट को खाली करवाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वकीलों, मुकदमों के लिए आए लोगों और कोर्ट स्टाफ के बीच अफरा-तफरी मच गई। पुलिस ने बिना कोई स्पष्ट कारण बताए सभी अदालतों से पब्लिक को बाहर निकाल दिया, जिससे पूरे परिसर में हड़कंप का माहौल है।

पार्किंग से लेकर गेट तक मची भगदड़

जैसे ही पुलिस की ओर से कोर्ट खाली करने के निर्देश मिले, पार्किंग एरिया में अपनी गाड़ियां निकाल रहे लोगों के बीच भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि पुलिस का रवैया काफी सख्त और मुस्तैद था। सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल ने मोर्चा संभाल लिया है और किसी को भी भीतर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है।

आतंकी धमकी की आशंका!

सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि लुधियाना पुलिस को कोई बेहद सेंसिटिव धमकी भरी ईमेल मिली है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। हालांकि, आधिकारिक तौर पर पुलिस के बड़े अफसर अभी कुछ भी स्पष्ट बोलने से बच रहे हैं। पुलिस की इस चुप्पी ने लोगों के मन में डर और बढ़ा दिया है।

मॉक ड्रिल या हकीकत?

हड़कंप को शांत करने के लिए मौके पर मौजूद कुछ पुलिसकर्मी इसे एक 'रूटीन मॉक ड्रिल' बता रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अचानक और बड़े स्तर पर कोर्ट को खाली करवाया गया है, वह किसी बड़ी अनहोनी की आशंका की ओर इशारा कर रहा है।

पुलिस की चुप्पी ने बढ़ाया सस्पेंस

फिलहाल डॉग स्क्वायड और बम निरोधक दस्ते के पहुंचने की भी चर्चा है। पुलिस अधिकारी जांच जारी होने की बात कह रहे हैं। असलियत क्या है-क्या यह वाकई में किसी आतंकी साजिश का हिस्सा है या सिर्फ सुरक्षा पुख्ता करने के लिए एक ड्रिल-यह तो आधिकारिक बयान के बाद ही साफ हो पाएगा।

