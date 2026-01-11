IND vs NZ: टीम इंडिया को बड़ा झटका, न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले ये दिग्गज खिलाड़ी हुआ बाहर

भारतीय क्रिकेट टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज से ठीक पहले बड़ा झटका लगा है। टीम के स्टार बल्लेबाज और विकेटकीपर ऋषभ पंत चोटिल होकर सीरीज से बाहर हो गए हैं। क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक, ऋषभ पंत को यह चोट दोपहर में BCA...

स्पोर्ट्स डेस्कः भारतीय क्रिकेट टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज से ठीक पहले बड़ा झटका लगा है। टीम के स्टार बल्लेबाज और विकेटकीपर ऋषभ पंत चोटिल होकर सीरीज से बाहर हो गए हैं। क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक, ऋषभ पंत को यह चोट दोपहर में BCA स्टेडियम में प्रैक्टिस के दौरान लगी, जब गेंद सीधे उनके शरीर पर जा लगी। इसी चोट की वजह से उन्हें टीम से बाहर होना पड़ा है।

फिलहाल यह साफ नहीं किया गया है कि उनकी चोट कितनी गंभीर है और उन्हें ठीक होने में कितना समय लगेगा।

🚨 PANT RULED OUT OF ODI SERIES. 🚨



- Rishabh Pant has been ruled out of the ODI series against New Zealand due to side strain. (Vikrant Gupta). pic.twitter.com/WuNAQGrx85 — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) January 10, 2026



गेंद लगते ही दर्द में दिखे पंत, डॉक्टरों ने खेलने से रोका

क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, गेंद लगने के बाद ऋषभ पंत काफी दर्द में नजर आए। तुरंत टीम इंडिया के फिजियो और डॉक्टरों ने उनका इलाज किया। जांच के बाद डॉक्टरों ने पाया कि चोट इतनी गंभीर है कि वह न्यूजीलैंड के खिलाफ तीनों वनडे मैच नहीं खेल पाएंगे।

हालांकि बीसीसीआई (BCCI) की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन यह संभावना जताई जा रही है कि पंत मंगलवार सुबह तक भारतीय टीम का कैंप छोड़ सकते हैं।

यह भी साफ नहीं है कि उन्हें मैदान पर वापसी करने में कितने दिन लगेंगे।

ईशान किशन को मिल सकता है मौका

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे टीम में पहले से ही केएल राहुल विकेटकीपर के तौर पर मौजूद हैं। लेकिन अगर चयनकर्ता ऋषभ पंत की जगह किसी नए खिलाड़ी को टीम में शामिल करते हैं, तो ईशान किशन को मौका मिल सकता है। ईशान किशन ने हाल के समय में बेहतरीन प्रदर्शन किया है, जिसके चलते उनकी टी20 टीम में भी वापसी हुई है। उनकी विकेटकीपिंग और बल्लेबाजी दोनों ही काफी मजबूत मानी जाती हैं, इसलिए वह पंत का अच्छा विकल्प साबित हो सकते हैं।

वनडे में ऋषभ पंत का रिकॉर्ड

ऋषभ पंत ने भारतीय टीम के लिए साल 2018 में वनडे में डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने अपना आखिरी वनडे 2024 में खेला था। उनकी जगह भारतीय वनडे टीम में विकेटकीपर की भूमिका केएल राहुल निभा रहे हैं। पंत ने अभी तक भारतीय टीम के लिए 31 वनडे मैचों में कुल 871 रन बनाए हैं, जिसमें उनके बल्ले से एक शतक और पांच अर्धशतक निकले हैं।