    Hindi News
    Punjab
    गुरुवार को सोना-चांदी के दामों में उछाल, जरा चेक करें शहर के ताजा दाम

गुरुवार को सोना-चांदी के दामों में उछाल, जरा चेक करें शहर के ताजा दाम

Edited By Updated: 19 Feb, 2026 02:06 PM

gold silver rate

सोना-चांदी के दाम आज गुरुवार को बढ़ गए है। जालंधर सराफा एसोसिएशन के अनुसार ...

पंजाब डेस्क:  सोना-चांदी के दाम आज गुरुवार को बढ़ गए है। जालंधर सराफा एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 158,900 जो बुधवार को 157,000 थी। 22 कैरेट सोना आज 147,780 रुपए पहुंच गया है जो कल 146,010 पर था। बात करें चांदी की तो आज चांदी 255,200 पर पहुंच गई है जो कल 247,500 पर थी।

बता दें कि कीमती धातुओं में लगातार तेजी का असर अब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पर साफ दिख रहा है। जनवरी महीने में म्यूचुअल फंड निवेशकों की संख्या में 18 महीनों की सबसे तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई। पिछले महीने करीब 12 लाख नए निवेशक इस उद्योग से जुड़े, जिससे कुल निवेशकों की संख्या बढ़कर 6.02 करोड़ हो गई।

यह बढ़ोतरी 2025 की औसत मासिक वृद्धि (करीब 5 लाख) से दोगुनी से भी ज्यादा रही। विशेषज्ञों का मानना है कि सोने और चांदी में तेजी ने निवेशकों को कीमती धातुओं से जुड़े निवेश विकल्पों की ओर आकर्षित किया है। उधर, विशेषज्ञों के अनुसार, हाल के महीनों में सोने और चांदी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी ने शॉर्ट टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म तक मजबूत रिटर्न दिए हैं। यही वजह है कि मौजूदा निवेशकों के साथ-साथ पहली बार म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले भी इस श्रेणी की ओर आकर्षित हुए हैं।

