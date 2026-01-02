एक देश, दो क्रिसमस!

कलकत्ता (नहीं, हम नाम को लेकर इतने नाजुक नहीं हैं) की एक निवासी ऊपर देखती है और वहां जरूर एक गाने का अंश, हवा में तेजी से महसूस होता है। इससे पहले कि वह उसे पकड़ पाती, वह चला जाता है। लेकिन कलकत्ता की रहने वाली जानती है कि वह खास एहसास 2026 के आखिर...

सीन एक : कोलकाता, पश्चिम बंगाल।

कलकत्ता (नहीं, हम नाम को लेकर इतने नाजुक नहीं हैं) की एक निवासी ऊपर देखती है और वहां जरूर एक गाने का अंश, हवा में तेजी से महसूस होता है। इससे पहले कि वह उसे पकड़ पाती, वह चला जाता है। लेकिन कलकत्ता की रहने वाली जानती है कि वह खास एहसास 2026 के आखिर में वापस आएगा। यह पार्क स्ट्रीट (अब मदर टेरेसा सरानी) पर क्रिसमस थीम वाली लाइटों के साथ, पार्कों में बने स्टेज पर कैरल गाते हुए, शहर की सड़कों पर बसकरों द्वारा, कैथेड्रल और चैपल में वापस आएगा। शहर की मशहूर मेन सड़क दो रातों के लिए ‘सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए’ हो जाती है। नए मौसम की शुरुआत में चर्च रोशनी से जगमगा उठते हैं। दुनिया के कुछ ही शहर एक साथ रहने और कम्युनिटी के त्यौहार के जोश का मुकाबला कर सकते हैं। कोलकाता में क्रिसमस ऐसा मौका नहीं है, जो अचानक आए और बिना कोई निशान छोड़े चला जाए। दुर्गा पूजा की तरह, और शहर में ईद की तरह, यह अपना समय लेता है, जम जाता है और खुशी का मजा लेता है। कोलकाता क्रिसमस फैस्टिवल, जो अब अपने 15वें साल में है, बोरो दिन (बड़ा दिन, जैसा कि बांग्ला में क्रिसमस को पारंपरिक रूप से कहा जाता है) की सदियों पुरानी परम्परा को बनाए रखता है। इसके और नए साल से पहले के दिनों में, हर कोई इस त्यौहार का स्वागत करता है। लाइटें, सजावट, खाना। गायक मंडली, बैंड उन सभी के लिए परफॉर्म करते हैं, जो थोड़ी देर रुककर सुनना और संगीत पर मुस्कुराना और झूमना चाहते हैं।



सीन दो : उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या

राजस्थान में कहीं।

नहीं, यह वह क्रिसमस नहीं है, जिसे हम जानते हैं। सड़क किनारे सांता क्लॉज की टोपी बेचकर गुजारा करने वालों को परेशान करना। उन्हें पहनने वालों को पीटना। मॉल में क्रिसमस ट्री तोडऩा। नए साल के लिए की गई सजावट को तोडऩा। पूजा करते समय लोगों को धमकाना।

तस्वीरें एकदम अलग थीं।

गुजरात के सीनियर जेसुइट पादरी और राइट्स एक्टिविस्ट फादर सेड्रिक प्रकाश ने आपके कॉलमिस्ट से कहा-‘आज भारत में ईसाइयों के साथ जो हो रहा है, वह न सिर्फ मंजूर नहीं है, बल्कि साफ तौर पर गैर-संवैधानिक है। यह दोगलापन है। एक तरफ प्रधानमंत्री दिखावा करते हैं कि सब ठीक है और क्रिसमस के दिन चर्चों में फोटो खिंचवाते हैं और फिर क्रिसमस से जुड़े धार्मिक और सामाजिक निशानों पर हमलों की बुराई नहीं करते। यह भी शर्मनाक है कि कुछ ईसाई धर्मगुरु और पादरी भाजपा की चालों और स्वार्थी हितों के जाल में फंस गए हैं।’



आपके कॉलमिस्ट के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर निशाना साधने के कुछ घंटों बाद, भारत में कैथोलिक बिशपों की सबसे बड़ी संस्था के हैड ने, हाल के दिनों में पहली बार, वीडियो पर एक तीखा मैसेज दिया-‘शांति से कैरल गाने वालों और चर्चों में जमा हुए भक्तों को निशाना बनाया गया है, जिससे कानून मानने वाले नागरिकों में डर और परेशानी पैदा हो रही है, जो सिर्फ शांति से अपने धर्म का जश्न मनाना चाहते हैं। ऐसी घटनाओं से हमारे संविधान की भावना को गहरा धक्का लगता है, जो धर्म की आजादी की गारंटी देता है। मैं नफरत और ङ्क्षहसा की इन हरकतों की पूरी तरह से बुराई करता हूं।’



ईसाई समुदाय को सिर्फ ‘नैगेटिव वजहों’ से हैडलाइन में आने के जाल में नहीं फंसना चाहिए। पॉजिटिव मैसेजिंग ही सबसे जरूरी है। समुदाय ने खास तौर पर शिक्षा और हैल्थकेयर में अहम योगदान दिया है। हर साल, देश भर में ईसाई धर्म के 54,000 इंस्टीच्यूशन में 7 करोड़ स्टूडैंट एडमिशन लेते हैं। इन इंस्टीच्यूशंस में 4 में से कम से कम 3 स्टूडैंट गैर-ईसाई होते हैं-हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, बौद्ध। ऐसे कई केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं, जो ईसाई धर्म के इंस्टीच्यूशंस के पुराने स्टूडैंट हैं। जे.पी. नड्डा, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण, अश्विनी वैष्णव, ज्योतिरादित्य सिंधिया (और, जाहिर है, लालकृष्ण अडवानी) कुछ उदाहरण हैं। समुदाय द्वारा चलाए जा रहे हैल्थकेयर इंस्टीच्यूशन भारत की लगभग 2 प्रतिशत आबादी की सेवा करते हैं। इस काम का 80 प्रतिशत दूर-दराज के, मैडिकल रूप से कम सुविधा वाले इलाकों में किया जाता है। महामारी के दौरान, 1000 से ज्यादा अस्पतालों में 60,000 इन-पेशैंट बैड दिए गए थे। 3500 से ज्यादा इंस्टीच्यूशंस के साथ कैथोलिक हैल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बड़ा नॉन-गवर्नमैंटल हैल्थकेयर नैटवर्क है। एसोसिएशन में 76,000 हैल्थ प्रोफैशनल, 25,000 नर्सें, 10,000 पैरामैडिक्स और 15,000 सोशल वर्कर हैं।



सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट कॉलिन गोंसाल्वेस बताते हैं-‘कंधमाल दंगों से लेकर आज तक, ईसाइयों पर आरोप लगते रहे हैं। लेकिन कोई भी आपको एक भी कोर्ट से एक भी ऐसा दोषी नहीं दिखा पाएगा, जिसमें किसी एक व्यक्ति ने भी किसी का जबरदस्ती धर्म बदला हो। यह सब पॉलिटिकल प्रोपेगैंडा है, जो अब हिंसा के स्तर तक पहुंच गया है। देश भर में ईसाइयों पर हो रहे इस तरह के हमले आतंकवाद जैसे हैं। ईसाइयों पर हर साल 600 हमले होते हैं। अगर ज्यूडिशियरी चुप रहती है, तो हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं होगा और इस तरह के आतंकवादी अपना काम करते रहते हैं, क्योंकि जज चुप रहते हैं।’ आमीन।-डेरेक ओ’ब्रायन (संसद सदस्य और टी.एम.सी. संसदीय दल (राज्यसभा) के नेता)

