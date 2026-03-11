भ्रष्टाचार पर CBI का जीरो टॉलरेंस, अपने ही इंस्पेक्टर को घूस लेते रंगे हाथों दबोचा

भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए Central Bureau of Investigation (CBI) ने अपने ही एक अधिकारी को रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार किया है।

नेशनल डेस्क: भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए Central Bureau of Investigation (CBI) ने अपने ही एक अधिकारी को रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार किया है। आरोपी इंस्पेक्टर Deepak Falswal को 10 मार्च 2026 को हिरासत में लिया गया।

CBI के मुताबिक, फलस्वाल पर एक निजी व्यक्ति से रिश्वत मांगने का आरोप है। शिकायतकर्ता ने एजेंसी को जानकारी दी थी कि आरोपी अधिकारी ने उसके खिलाफ दर्ज शिकायत पर कार्रवाई न करने के बदले पैसे की मांग की थी।

शिकायत के बाद CBI ने दर्ज की FIR

मामले की जानकारी मिलने के बाद CBI ने तुरंत प्राथमिकी दर्ज की और आरोपों की जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान एजेंसी ने ट्रैप ऑपरेशन चलाया, जिसके आधार पर आरोपी अधिकारी को पकड़ लिया गया। CBI का कहना है कि यह कार्रवाई एजेंसी की आंतरिक निगरानी प्रणाली के तहत की गई, ताकि भ्रष्टाचार के मामलों में किसी भी अधिकारी को छूट न मिले।

घर पर छापेमारी, दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जब्त

गिरफ्तारी के बाद CBI की टीम ने आरोपी के Delhi स्थित आवास पर तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य रिकॉर्ड मिले, जिन्हें जांच के लिए जब्त कर लिया गया है। एजेंसी इन सामग्रियों का विश्लेषण कर रही है ताकि मामले से जुड़े और सबूत जुटाए जा सकें।

कोर्ट ने दो दिन की पुलिस रिमांड दी

गिरफ्तारी के बाद आरोपी इंस्पेक्टर को स्थानीय अदालत में पेश किया गया। अदालत ने CBI की मांग स्वीकार करते हुए उसे दो दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। रिमांड के दौरान एजेंसी आरोपी से विस्तृत पूछताछ करेगी और यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि क्या इस मामले में अन्य लोग भी शामिल हैं।

भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त संदेश

CBI का कहना है कि यह कार्रवाई एजेंसी की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का हिस्सा है। अधिकारियों के मुताबिक, भ्रष्टाचार के मामलों में किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा, चाहे आरोपी कोई भी हो। जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में इस मामले से जुड़े और भी खुलासे हो सकते हैं।

