    1. Hindi News
    2. Blogs
    3. | नए ‘स्व नियुक्त शैरिफ’ का बदसूरत चेहरा

नए ‘स्व नियुक्त शैरिफ’ का बदसूरत चेहरा

Edited By Updated: 11 Jan, 2026 04:18 AM

the ugly face of the new self appointed sheriff

संयुक्त राज्य अमरीका के 5वें राष्ट्रपति द्वारा मोनरो सिद्धांत घोषित किए जाने के 200 साल बाद और इसकी शक्ति और प्रभावकारिता के बारे में व्यापक संदेह के बावजूद, इस सिद्धांत को संयुक्त राज्य अमरीका के 47वें राष्ट्रपति द्वारा लागू किया गया। मुझे लगता है...

संयुक्त राज्य अमरीका के 5वें राष्ट्रपति द्वारा मोनरो सिद्धांत घोषित किए जाने के 200 साल बाद और इसकी शक्ति और प्रभावकारिता के बारे में व्यापक संदेह के बावजूद, इस सिद्धांत को संयुक्त राज्य अमरीका के 47वें राष्ट्रपति द्वारा लागू किया गया। मुझे लगता है कि 1823 में मौजूदा परिस्थितियों की कल्पना नहीं की गई थी।

राष्ट्रपति जेम्स मोनरो के नाम पर रखे गए सिद्धांत ने यूरोपीय शक्तियों को अमरीका में नए स्वतंत्र देशों के मामलों में हस्तक्षेप न करने की चेतावनी दी थी। 2/3 जनवरी, 2026 की रात को, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इस सिद्धांत के हर बुनियादी सिद्धांत का उल्लंघन किया। उन्होंने अमरीका की सैन्य शक्ति का इस्तेमाल करके अमेरिकाज के एक संप्रभु देश पर हमला किया, चुने हुए राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया और उन्हें न्यूयॉर्क में एक आपराधिक अदालत में मुकद्दमा चलाने के लिए ले गए।यह मोनरो सिद्धांत का एक आश्चर्यजनक विस्तार था। किसी भी विदेशी शक्ति ने वेनेजुएला के मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया था। वेनेजुएला के लोगों ने निकोलस मादुरो को राष्ट्रपति चुना था, हालांकि चुनाव के नतीजे पर कड़ी आपत्ति जताई गई थी। मादुरो शायद अलोकतांत्रिक और सत्तावादी हो गए हों लेकिन वह ऐसा करने वाले पहले चुने हुए शासक नहीं हैं।

वर्चस्ववादी राष्ट्रपति : इस नए सिद्धांत को बुश-ट्रम्प सिद्धांत कहा जाना चाहिए। सबसे करीबी उदाहरण पनामा में अमरीका का हस्तक्षेप (1989) था। राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सीनियर के तहत, अमरीकी सेना ने पनामा पर हमला किया, पनामा की सेना को हराया, राष्ट्रपति नोरिएगा को वेटिकन दूतावास में शरण लेने के लिए मजबूर किया और आखिरकार आत्मसमर्पण करवाया। घोषित लक्ष्य सत्ता परिवर्तन था। उस सैन्य कार्रवाई के साथ, अमरीका अमेरिकाज में नया शैरिफ बन गया।

राष्ट्रपति बुश जूनियर ईराक में शैरिफ बने और तीन राष्ट्रपति (बुश जूनियर, ओबामा और ट्रम्प) एक के बाद एक, अफगानिस्तान में शैरिफ बने। ईराक (2003) के मामले में, ईराक के पास सामूहिक विनाश के हथियार होने का एक झूठा खतरा गढ़ा गया था और अफगानिस्तान (2001-2021) के मामले में, अल कायदा और तालिबान शासन के खिलाफ ‘आतंक पर युद्ध’ के हिस्से के रूप में सैनिक भेजे गए थे। दोनों युद्ध जबरदस्त विफलताएं थीं। वेनेजुएला के नवीनतम मामले में, अमरीका ने राष्ट्रपति मादुरो पर ड्रग तस्करी और अमरीका में नशीले पदार्थों की तस्करी की साजिश रचने का आरोप लगाया लेकिन ये अभी भी ऐसे आरोप हैं, जिनका कोई सार्वजनिक सबूत नहीं है। 

ट्रम्प के बयानों से यह साफ है कि वेनेजुएला की तेल संपत्ति पर नियंत्रण करने के लक्ष्य को पाने की कोशिश में मादुरो एक शिकार बन गए। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है और वह तेल एक्सपोर्ट, हथियारों के इंपोर्ट और विदेशी निवेश के लिए चीन की ओर झुक रहा था। अमरीका यह पक्का करना चाहता है कि कोई भी दूसरा देश (खासकर रूस और चीन) वेनेजुएला में आर्थिक हित हासिल न कर पाए (खासकर तेल संपत्ति), जो अमरीका के लिए ‘रिजर्व’ हैं। मादुरो को पकड़े जाने के तुरंत बाद, राष्ट्रपति ट्रम्प ने साफ तौर पर कहा कि बड़ी अमरीकी तेल कंपनियों को वेनेजुएला का तेल ‘उत्पादन और बेचने’ और ‘पैसे कमाने’ की इजाजत दी जाएगी।

भारत अपनी प्रासंगिकता खो रहा : 4 घंटे का ऑप्रेशन, जिसका कोडनेम ‘एब्सोल्यूट रिजॉल्व’ था, अमरीकी सशस्त्र बलों की कहीं ज्यादा बेहतर टैक्नोलॉजी, मशीनरी, इंटैलीजैंस, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का एक प्रदर्शन था। आधी रात को दूसरे देश में घुसकर एक भारी सुरक्षा वाले राष्ट्रपति भवन से राष्ट्राध्यक्ष को उठा ले जाना-और बिना किसी नुकसान के-हमें लगता था कि यह कहानियों और कल्पनाओं की बात है लेकिन अमरीका ने साबित कर दिया कि उसकी सेना ऐसा कर सकती है। अमरीकी सेना दुनिया के इतिहास में बनी सबसे घातक युद्ध मशीन है। चिंता की बात यह है कि चीन को छोड़कर, दुनिया के एक नए शैरिफ बनने के भी सबूत मिल रहे हैं।

एब्सोल्यूट रिजॉल्व से पहले और बाद में भारत पर किसी का ध्यान नहीं गया। ट्रम्प पहले ही अपने दावों से नरेंद्र मोदी को 2 बार नजरअंदाज कर चुके हैं- एक बार, भारत-पाकिस्तान युद्ध खत्म करने पर और दूसरी बार, मिस्टर ट्रम्प को खुश करने के लिए भारत द्वारा रूसी तेल का इंपोर्ट कम करने पर। सरकार ट्रम्प के गुस्से से इतनी डरी हुई है कि वेनेजुएला पर आधिकारिक बयान में राष्ट्रपति मादुरो को पकड़े जाने की निंदा नहीं की गई और न ही अमरीका की भूमिका का जिक्र किया गया। बयान में ‘वेनेजुएला में हाल के घटनाक्रमों’ का जिक्र किया गया और ‘सभी संबंधित पक्षों से बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण तरीके से मुद्दों को सुलझाने’ का आह्वान किया गया, जैसे कि यह फुटबॉल मैच में स्कोर पर विवाद पर सलाह दे रहा हो! इस मुद्दे पर भारत ब्रिक्स के 5 संस्थापक देशों और यूरोप से अलग-थलग पड़ गया है। विश्व गुरु होने के दावे के बावजूद, भारत दुनिया के मामलों में अपनी आवाज और प्रासंगिकता खो रहा है। जैसा कि एक पूर्व भारतीय राजदूत ने कहा, ‘‘भारत जो कहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।’’

साम्राज्यवाद को खुली छूट : मुझे डर है कि एब्सोल्यूट रिजॉल्व ने रूस और चीन को खुली छूट दे दी है। मिस्टर ट्रम्प ने संकेत दिया है कि वह ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेंगे। रूस-यूक्रेन युद्ध का समाधान, अगर होता है, तो उसमें यूक्रेन को रूस को इलाका देना होगा। चीन अपनी ‘वन चाइना’ पॉलिसी को उसके लॉजिकल नतीजे तक ले जाने के लिए ललचाएगा। अगर चीन भारत की उत्तरी सीमा या अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की एक और कोशिश करता है, तो भारत को खुद ही अपना बचाव करना होगा। वेनेजुएला के तेल भंडार पर कब्जा करने के बाद, अमरीका की भारत के साथ व्यापार समझौता करने में कम दिलचस्पी है। मिस्टर ट्रम्प बिना किसी व्यापार समझौते के टैरिफ के साथ खेलकर भारत के अमरीका को होने वाले सामानों के निर्यात में हेरफेर कर सकते हैं, अपने देश में ज्यादा या कम सामान आने दे सकते हैं।

डोनाल्ड ट्रम्प ‘दृढ़’ अमरीका के इतिहास में सबसे ज्यादा दखल देने वाले राष्ट्रपति साबित हुए हैं। इस सूची में फिलिस्तीन, ईरान, सीरिया, यमन, नाइजीरिया और अब वेनेजुएला शामिल हैं। यह खुद को नया शैरिफ घोषित करने वाले का बदसूरत चेहरा है। हम मादुरो या उनकी पत्नी के लिए आंसू नहीं बहा सकते लेकिन हमें साम्राज्यवाद की वापसी और देशों की संप्रभुता के खत्म होने पर दुख मनाना चाहिए।-पी. चिदम्बरम

