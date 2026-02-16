Main Menu

जनवरी में वस्तु निर्यात 0.61% बढ़कर 36.56 अरब डॉलर पर, व्यापार घाटा 34.68 अरब डॉलर

16 Feb, 2026

exports rose 0 61 to 36 56 billion in january trade deficit of 34 68 billion

नई दिल्लीः देश का वस्तु निर्यात जनवरी महीने में सालाना आधार पर 0.61 प्रतिशत बढ़कर 36.56 अरब डॉलर हो गया। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने सोमवार को यह जानकारी दी। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी में आयात 19.2 प्रतिशत बढ़कर 71.24 अरब डॉलर पर पहुंच गया जो एक वर्ष पहले के समान माह में 59.77 अरब डॉलर था। आयात में हुई इस तेज बढ़ोतरी के कारण समीक्षाधीन माह में व्यापार घाटा बढ़कर 34.68 अरब डॉलर पर पहुंच गया। व्यापार घाटे से आशय आयात और निर्यात के बीच के अंतर से है। 

अग्रवाल ने कहा कि देश का निर्यात वस्तुओं एवं सेवाओं दोनों श्रेणियों में बढ़त का रुझान दिखा रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि चालू वित्त वर्ष में वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल निर्यात 860 अरब डॉलर के स्तर को पार कर सकता है। चालू वित्त वर्ष के पहले 10 माह (अप्रैल-जनवरी) के दौरान देश का वस्तु निर्यात 2.22 प्रतिशत बढ़कर 366.63 अरब डॉलर पर पहुंच गया। 

