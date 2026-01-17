Main Menu

ICICI बैंक का शुद्ध लाभ तीसरी तिमाही में 2.68% गिरकर 12,538 करोड़ रुपए रहा

निजी क्षेत्र के ऋणदाता आईसीआईसीआई बैंक ने शनिवार को कहा कि दिसंबर 2025 तिमाही में उसका एकीकृत शुद्ध लाभ 2.68 प्रतिशत घटकर 12,537.98 करोड़ रुपए रहा। आईसीआईसीआई बैंक ने पिछले साल अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 12,883.37 करोड़ रुपए और पिछली सितंबर 2025...

मुंबईः निजी क्षेत्र के ऋणदाता आईसीआईसीआई बैंक ने शनिवार को कहा कि दिसंबर 2025 तिमाही में उसका एकीकृत शुद्ध लाभ 2.68 प्रतिशत घटकर 12,537.98 करोड़ रुपए रहा। आईसीआईसीआई बैंक ने पिछले साल अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 12,883.37 करोड़ रुपए और पिछली सितंबर 2025 तिमाही में 13,537.06 करोड़ रुपए का एकीकृत शुद्ध लाभ दर्ज किया था। 

बैंक ने एकल आधार पर 11,318 करोड़ रुपए का कर पश्चात लाभ (पीएटी) दर्ज किया, जो पिछले साल की समान अवधि में 11,792 करोड़ रुपए था। समीक्षाधीन तिमाही के दौरान बैंक की मुख्य शुद्ध ब्याज आय सालाना आधार पर 7.7 प्रतिशत बढ़कर 21,932 करोड़ रुपए हो गई। इस दौरान ऋण वृद्धि 11.5 प्रतिशत और शुद्ध ब्याज मार्जिन में 0.05 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 

बैंक की गैर ब्याज आय 12.4 प्रतिशत बढ़कर 7,525 करोड़ रुपए रही। नए श्रम कानूनों के लागू होने के बाद बैंक ने 145 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। उसका कुल प्रावधान दोगुना होकर 2,556 करोड़ रुपए हो गया।  

