IDBI बैंक का तीसरी तिमाही का शुद्ध लाभ 1,935 करोड़ रुपए

नई दिल्लीः आईडीबीआई बैंक का दिसंबर 2025 को समाप्त चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही का शुद्ध लाभ लगभग स्थिर रहा। बैंक ने शनिवार को बताया कि इस दौरान उसने 1,935 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया है और पिछले साल की समान अवधि में 1,908 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया था। शेयर बाजार को दी गई जानकारी के अनुसार, आलोच्य तिमाही में बैंक की कुल आय घटकर 8,282 करोड़ रुपए रह गई, जो पिछले साल इसी अवधि में 8,565 करोड़ रुपए थी। वहीं, बैंक की ब्याज आय भी पिछले साल के 7,816 करोड़ रुपए से कम होकर 7,074 करोड़ रुपए पर आ गई। बैंक की परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार दर्ज किया गया।

आलोच्य अवधि के दौरान बैंक का सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) अनुपात सुधरकर 2.57 प्रतिशत रह गया, जो एक साल पहले की समान अवधि में 3.57 प्रतिशत था। हालांकि, शुद्ध एनपीए 0.18 प्रतिशत के स्तर पर स्थिर रहा। बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात दिसंबर 2024 के 21.98 प्रतिशत से सुधरकर 24.63 प्रतिशत हो गया है। दूसरी ओर बैंक की परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (आरओए) में मामूली कमी देखी गई और यह वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही में घटकर 1.83 प्रतिशत रह गया, जो वित्त वर्ष 2024-25 की इसी तिमाही में 1.99 प्रतिशत था।