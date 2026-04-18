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अवाडा इलेक्ट्रो को IPO के लिए SEBI की मंजूरी

Edited By Updated: 18 Apr, 2026 01:02 PM

sebi approval for avaada electro s ipo

ब्रुकफील्ड समर्थित अवाडा ग्रुप की सौर विनिर्माण इकाई अवाडा इलेक्ट्रो को आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के जरिये अनुमानित 9,000 से 10,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए सेबी से मंजूरी मिल गई है। नियामक ने शुक्रवार को अद्यतन सूचना में यह जानकारी दी। सूचना...

नई दिल्लीः ब्रुकफील्ड समर्थित अवाडा ग्रुप की सौर विनिर्माण इकाई अवाडा इलेक्ट्रो को आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के जरिये अनुमानित 9,000 से 10,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए सेबी से मंजूरी मिल गई है। नियामक ने शुक्रवार को अद्यतन सूचना में यह जानकारी दी। सूचना के अनुसार इन तीनों कंपनियों को 15 अप्रैल से 17 अप्रैल के बीच नियामक की टिप्प्णियां मिलीं। सेबी की शब्दावली में टिप्पणी जारी करने का अर्थ सार्वजनिक निर्गम लाने की अनुमति देना है। 

अवाडा इलेक्ट्रो ने अक्टूबर में गोपनीय मार्ग से सेबी के पास अपने दस्तावेज जमा किए थे। इस घटनाक्रम से परिचित लोगों के अनुसार कंपनी 9,000 से 10,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रख रही है, जिससे इसका मूल्यांकन 1.10 लाख करोड़ रुपए से 1.3 लाख करोड़ रुपए के बीच हो सकता है। अवाडा इलेक्ट्रो के अलावा कपड़ा कंपनी सोनासेलेक्शन इंडिया और चेन्नई स्थित ग्रैंड हाउसिंग को भी आईपीओ लाने के लिए सेबी की मंजूरी मिल गई है। 

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