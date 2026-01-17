UCO Bank का तीसरी तिमाही का शुद्ध लाभ 16% बढ़कर 740 करोड़ रुपए रहा

Edited By jyoti choudhary,Updated: 17 Jan, 2026 06:01 PM
सार्वजनिक क्षेत्र के यूको बैंक का शुद्ध लाभ दिसंबर 2025 को समाप्त चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 16 प्रतिशत बढ़कर 740 करोड़ रुपए हो गया। मुख्य आय में वृद्धि और गैर-निष्पादित आस्तियों में कमी से बैंक के मुनाफे को बल मिला है। कोलकाता मुख्यालय...
नई दिल्लीः सार्वजनिक क्षेत्र के यूको बैंक का शुद्ध लाभ दिसंबर 2025 को समाप्त चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 16 प्रतिशत बढ़कर 740 करोड़ रुपए हो गया। मुख्य आय में वृद्धि और गैर-निष्पादित आस्तियों में कमी से बैंक के मुनाफे को बल मिला है। कोलकाता मुख्यालय वाले बैंक ने शनिवार को बताया कि उसने पिछले साल की समान अवधि में 639 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया था। शेयर बाजार को दी गई जानकारी के अनुसार, आलोच्य तिमाही के दौरान बैंक की कुल आय बढ़कर 7,521 करोड़ रुपए हो गई, जो पिछले साल इसी अवधि में 7,406 करोड़ रुपए थी। वहीं, बैंक की ब्याज आय भी पिछले साल के 6,220 करोड़ रुपए से बढ़कर 6,652 करोड़ रुपए पर आ गई।
आलोच्य तिमाही में बैंक की शुद्ध ब्याज आय (एनआईआई) 11.27 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2,646 करोड़ रुपए रही, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 2,378 करोड़ रुपए थी। इस दौरान बैंक का परिचालन लाभ भी 5.93 प्रतिशत बढ़कर 1,680 करोड़ रुपए हो गया। आलोच्य अवधि के दौरान बैंक की सकल गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) का अनुपात घटकर 2.41 प्रतिशत रह गया, जो एक साल पहले 2.91 प्रतिशत था। इसी तरह, शुद्ध एनपीए भी 0.63 प्रतिशत से कम होकर 0.36 प्रतिशत के स्तर पर आ गया। बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात दिसंबर 2024 के 16.25 प्रतिशत के मुकाबले सुधरकर 17.43 प्रतिशत हो गया है।