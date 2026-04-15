डायमंड पावर को अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई से 45 करोड़ रुपए की केबल आपूर्ति का मिला कॉन्ट्रैक्ट

डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड से 45.47 करोड़ रुपए की केबल आपूर्ति का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। कंपनी ने बुधवार को शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि इस ठेके को मई 2026 से मई 2027 के बीच पूरा किया जाएगा।

नई दिल्लीः डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड से 45.47 करोड़ रुपए की केबल आपूर्ति का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। कंपनी ने बुधवार को शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि इस ठेके को मई 2026 से मई 2027 के बीच पूरा किया जाएगा। इसमें कहा गया, ''हमारी कंपनी को अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड से 45,47,45,592 रुपए (जीएसटी सहित) की केबल आपूर्ति के लिए आशय पत्र (एलओएल) प्राप्त हुआ है।'' कंपनी सूचना के अनुसार, यह ठेका संबंधित पक्ष लेनदेन के दायरे में नहीं आता है।

