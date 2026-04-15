Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. company
    3. | डायमंड पावर को अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई से 45 करोड़ रुपए की केबल आपूर्ति का मिला कॉन्ट्रैक्ट

डायमंड पावर को अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई से 45 करोड़ रुपए की केबल आपूर्ति का मिला कॉन्ट्रैक्ट

Edited By Updated: 15 Apr, 2026 01:49 PM

diamond power secures 45 crore cable supply contract

डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड से 45.47 करोड़ रुपए की केबल आपूर्ति का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। कंपनी ने बुधवार को शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि इस ठेके को मई 2026 से मई 2027 के बीच पूरा किया जाएगा।

नई दिल्लीः डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड से 45.47 करोड़ रुपए की केबल आपूर्ति का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। कंपनी ने बुधवार को शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि इस ठेके को मई 2026 से मई 2027 के बीच पूरा किया जाएगा। 

इसमें कहा गया, ''हमारी कंपनी को अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड से 45,47,45,592 रुपए (जीएसटी सहित) की केबल आपूर्ति के लिए आशय पत्र (एलओएल) प्राप्त हुआ है।'' कंपनी सूचना के अनुसार, यह ठेका संबंधित पक्ष लेनदेन के दायरे में नहीं आता है। 
 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!