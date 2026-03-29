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मौसम का तांडव: दिल्ली समेत इन राज्यों में बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी, तेज हवाओं का येलो अलर्ट भी जारी

Edited By Updated: 29 Mar, 2026 09:01 AM

heavy rain and snowfall in the mountains in north india

देश के मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने ताजा बुलेटिन जारी करते हुए उत्तर से लेकर पूर्वोत्तर भारत तक बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं का येलो अलर्ट जारी किया है। सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के कारण...

IMD Rain Warning : देश के मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने ताजा बुलेटिन जारी करते हुए उत्तर से लेकर पूर्वोत्तर भारत तक बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं का येलो अलर्ट जारी किया है। सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के कारण अगले कुछ दिनों तक लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने वाली है।

दिल्ली-NCR: गर्मी से मिलेगी राहत

दिल्ली और आसपास के इलाकों में रविवार को बादलों की आवाजाही के साथ गरज-चमक और बारिश होने की संभावना है। तापमान अधिकतम 30-32°C और न्यूनतम 20-22°C रहने का अनुमान है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 3 अप्रैल तक मौसम सुहाना बना रहेगा और लू जैसी स्थिति नहीं दिखेगी।

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पंजाब, हरियाणा और यूपी का हाल

पंजाब और चंडीगढ़: 29 और 30 मार्च को तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट है। हालांकि 31 मार्च से मौसम फिर से साफ होने लगेगा।

हरियाणा और राजस्थान: यहां 40 से 60 किमी/घंटा की रफ्तार से धूलभरी आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है।

पश्चिमी यूपी: यहां भी आंधी-तूफान के साथ हल्की बूंदाबांदी हो सकती है।

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पहाड़ों पर बर्फबारी और ओले

पहाड़ी राज्यों में कुदरत का दोहरा रूप देखने को मिलेगा:

कश्मीर घाटी: 30 मार्च को भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है।

हिमाचल प्रदेश: 29-30 मार्च को कई इलाकों में ओलावृष्टि (Hailstorm) होने की आशंका है जिससे तापमान में गिरावट आएगी।

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पूर्वोत्तर भारत: भारी बारिश की चेतावनी

पूर्वोत्तर के राज्यों जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और मणिपुर में मौसम काफी आक्रामक रह सकता है।

मणिपुर: यहां के सभी 16 जिलों में अगले 5 दिनों तक बिजली कड़कने और मध्यम बारिश की चेतावनी दी गई है।

हवा की गति: इन राज्यों में 30-60 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है।

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