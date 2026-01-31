Main Menu

Aaj Ka Good Luck (1st February 2026):  आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

Edited By Updated: 01 Feb, 2026 07:39 AM

aaj ka good luck

Aaj Ka Good Luck (1st February 2026): वैदिक पंचांग के अनुसार आज चंद्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। आज भावनाएं, मन और भाग्य तीनों ही सक्रिय रहेंगे। सही उपाय करने से आज का दिन अत्यंत शुभ बनाया जा सकता है।

आज का विशेष वैदिक उपाय (सभी राशियों के लिए)
सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और मन से प्रार्थना करें। आज किसी का अपमान न करें, इससे भाग्य तुरंत कमजोर होता है।

मेष राशि – आज का गुडलक
आज भाग्य कर्म के साथ चलेगा। सरकारी या प्रशासनिक कार्यों में सफलता मिलेगी।
आज का उपाय
शिवलिंग पर जल में लाल फूल डालकर अर्पित करें।

वृषभ राशि – आज का गुडलक
धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार से जुड़ी शुभ सूचना मिल सकती है।
आज का उपाय
सफेद मिठाई का दान करें और गाय को रोटी खिलाएं।

मिथुन राशि – आज का गुडलक
बातचीत से काम बनेंगे। इंटरव्यू या मीटिंग में किस्मत साथ देगी।
आज का उपाय
 “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का 11 बार जाप करें।

कर्क राशि – आज का गुडलक
चंद्रमा आपकी राशि में हैं, आज आपका दिन बेहद शुभ है। मन की इच्छा पूरी हो सकती है।
आज का उपाय
शिवलिंग पर दूध अर्पित करें और चावल दान करें।

सिंह राशि – आज का गुडलक
मान-सम्मान में वृद्धि होगी। कोई रुका हुआ काम पूरा होगा।
आज का उपाय
तांबे के लोटे से सूर्य को जल अर्पित करें।

कन्या राशि – आज का गुडलक
मेहनत का पूरा फल मिलेगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा।
आज का उपाय
जरूरतमंद को हरी सब्जी दान करें।

तुला राशि – आज का गुडलक
रिश्तों में सुधार होगा। प्रेम और विवाह के लिए शुभ दिन।
आज का उपाय
माता लक्ष्मी को सफेद फूल चढ़ाएं।

वृश्चिक राशि – आज का गुडलक
अचानक धन लाभ या खुशखबरी मिल सकती है।
आज का उपाय
हनुमान जी को गुड़ और चना चढ़ाएं।

धनु राशि – आज का गुडलक
भाग्य पूरी तरह आपके पक्ष में रहेगा। यात्रा सफल रहेगी।
आज का उपाय
केले के पेड़ को जल दें और पीला वस्त्र पहनें।

मकर राशि – आज का गुडलक
कामकाज में प्रगति होगी। वरिष्ठों का आशीर्वाद मिलेगा।
आज का उपाय
शनि मंत्र का जाप करें और काले तिल दान करें।

कुंभ राशि – आज का गुडलक
नए अवसर मिलेंगे। तकनीकी या ऑनलाइन काम में लाभ।
आज का उपाय
गरीब बच्चों को किताब या पेन दान करें।

मीन राशि – आज का गुडलक
आध्यात्मिक और भावनात्मक सौभाग्य बढ़ेगा। प्रेम में सफलता।
आज का उपाय
विष्णु जी का ध्यान करें और तुलसी को जल दें।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ
 

 

