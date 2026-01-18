Aaj Ka Good Luck (19th january 2026):  आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

Edited By Sarita Thapa, Updated: 18 Jan, 2026 03:45 PM

Aaj Ka Good Luck : आज 19 जनवरी 2026, दिन सोमवार है। ज्योतिष शास्त्र में सोमवार का दिन चंद्रमा और भगवान शिव से प्रभावित माना जाता है, जो हमारे मन की शांति और संकल्प शक्ति का प्रतीक है। ग्रहों की बदलती चाल और नक्षत्रों का विशेष संयोग आज सभी 12 राशियों के जीवन में कुछ अनूठे संकेत लेकर आया है। तो आइए जानते हैं कि 12 राशियों का आज का गुडलक और उपाय के बारे में-

मेष (Aries)

शुभ संकेत: कल आपको करियर में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है जो आपके भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होगी।

गुडलक टिप: सफेद रंग के वस्त्र धारण करें, यह आपके मानसिक तनाव को कम करेगा।

उपाय: शिवलिंग पर जल में थोड़ा कच्चा दूध मिलाकर अर्पित करें।

वृषभ (Taurus)

शुभ संकेत: रुके हुए धन की प्राप्ति के प्रबल योग हैं। संपत्ति से जुड़ा कोई पुराना विवाद सुलझ सकता है।

गुडलक टिप: निवेश से जुड़े फैसले दोपहर के समय लेना शुभ रहेगा।

उपाय: 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जाप करें।

मिथुन (Gemini)

शुभ संकेत: आपकी रचनात्मक ऊर्जा चरम पर रहेगी। नए लोगों से संपर्क आपके व्यापार में लाभ दिलाएगा।

गुडलक टिप: आज अपनी योजनाएं किसी के साथ साझा न करें।

उपाय: किसी जरूरतमंद को चावल या चीनी का दान करें।

कर्क (Cancer)

शुभ संकेत: पारिवारिक जीवन में खुशहाली आएगी। संतान की ओर से कोई सुखद समाचार मिल सकता है।

गुडलक टिप: माता का आशीर्वाद लेकर घर से निकलें, हर काम बनेगा।

उपाय: चांदी के पात्र में जल पिएं।

सिंह (Leo)

शुभ संकेत: आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में आपकी लीडरशिप क्वालिटी की सराहना की जाएगी।

गुडलक टिप: आज महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए नारंगी या लाल रंग का रुमाल साथ रखें।

उपाय: सूर्य देव को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।

कन्या (Virgo)

शुभ संकेत: लंबे समय से चल रही स्वास्थ्य समस्याओं में सुधार होगा। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी।

गुडलक टिप: पुराने मित्रों से बात करना आपके तनाव को कम करेगा।

उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं।

तुला (Libra)

शुभ संकेत: सुख-सुविधाओं के साधनों में वृद्धि होगी। नया वाहन या इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने के योग हैं।

गुडलक टिप: आज दूसरों के विवाद में टांग न अड़ाएं।

उपाय: मंदिर में मिश्री का भोग लगाएं।

वृश्चिक (Scorpio)

शुभ संकेत: पराक्रम और साहस में वृद्धि होगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता मिलेगी।

गुडलक टिप: उत्तर दिशा की यात्रा आज आपके लिए लाभकारी रहेगी।

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

धनु (Sagittarius)

शुभ संकेत: आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। भाग्य का साथ मिलने से बिगड़े काम बनने लगेंगे।

गुडलक टिप: आज पीले रंग का तिलक लगाएं।

उपाय: चने की दाल का दान करें।

मकर (Capricorn)

शुभ संकेत: कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी।

गुडलक टिप: आलस्य का त्याग करें, अवसर बार-बार नहीं आते।

उपाय: शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं।

कुंभ (Aquarius)

शुभ संकेत: सामाजिक मान-सम्मान में वृद्धि होगी। किसी धार्मिक उत्सव में शामिल होने का मौका मिलेगा।

गुडलक टिप: नए काम की शुरुआत के लिए दिन का दूसरा भाग श्रेष्ठ है।

उपाय: गरीबों को कंबल या गर्म कपड़ों का दान करें।

मीन (Pisces)

शुभ संकेत: व्यापार में बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावना है। वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ेगा।

गुडलक टिप: अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनें, सही फैसला लेंगे।

उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें।

