Aaj Ka Good Luck (21st january 2026): आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

Aaj Ka Good Luck 21 January 2026: वैदिक ज्योतिषाचार्य के रूप में ग्रह-नक्षत्रों की गणना के आधार पर बताया जा रहा है कि 21 जनवरी 2026 का दिन कई राशियों के लिए सौभाग्य बढ़ाने वाला है। आज चंद्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा है, साथ ही पंचक का प्रभाव भी बना हुआ है। ऐसे में सही उपाय (Upay) अपनाकर आप अपने गुडलक को कई गुना बढ़ा सकते हैं। आइए जानते हैं 12 राशियों के लिए आज का गुडलक, शुभ संकेत और प्रभावी ज्योतिषीय उपाय।
आज का विशेष ज्योतिषीय उपाय (Special Astro Upay): आज पंचक और चंद्र गोचर के कारण मन की शांति सबसे जरूरी है। सुबह स्नान के बाद ॐ नमः शिवाय का 108 बार जाप करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और सौभाग्य बढ़ेगा।
21 जनवरी 2026 का दिन सही उपायों के साथ अपनाया जाए, तो यह दिन भाग्यवृद्धि, धन लाभ और मानसिक शांति प्रदान कर सकता है। वैदिक ज्योतिष में उपाय वही सफल होते हैं, जो श्रद्धा और नियम से किए जाएं।
मेष राशि (Aries)
गुडलक: करियर और निर्णय क्षमता में वृद्धि
क्या करें: हनुमान जी को गुड़-चना अर्पित करें
शुभ रंग: लाल
वृषभ राशि (Taurus)
गुडलक: धन लाभ और पारिवारिक सुख
क्या करें: मां लक्ष्मी के सामने दीपक जलाएं
शुभ रंग: सफेद
मिथुन राशि (Gemini)
गुडलक: संचार और नेटवर्किंग से लाभ
क्या करें: तुलसी को जल अर्पित करें
शुभ रंग: हरा
कर्क राशि (Cancer)
गुडलक: मानसिक शांति और रिश्तों में सुधार
क्या करें: चंद्र मंत्र “ॐ सोम सोमाय नमः” का जाप करें
शुभ रंग: चांदी
सिंह राशि (Leo)
गुडलक: मान-सम्मान और नेतृत्व क्षमता
क्या करें: सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें
शुभ रंग: सुनहरा
कन्या राशि (Virgo)
गुडलक: नौकरी और व्यापार में स्थिरता
क्या करें: गाय को हरा चारा खिलाएं
शुभ रंग: हल्का हरा
तुला राशि (Libra)
गुडलक: प्रेम और साझेदारी में सफलता
क्या करें: सफेद मिठाई किसी कन्या को दें
शुभ रंग: गुलाबी
वृश्चिक राशि (Scorpio)
गुडलक: रुके हुए कार्य पूरे होंगे
क्या करें: शिवलिंग पर जल में काले तिल डालकर अर्पित करें
शुभ रंग: मैरून
धनु राशि (Sagittarius)
गुडलक: यात्रा और शिक्षा में लाभ
क्या करें: केले के पेड़ पर जल चढ़ाएं
शुभ रंग: पीला
मकर राशि (Capricorn)
गुडलक: धन और संपत्ति से जुड़े मामलों में सफलता
क्या करें: शनिदेव को सरसों के तेल का दीपक दिखाएं
शुभ रंग: नीला
कुंभ राशि (Aquarius)
गुडलक: नई योजनाओं में सफलता
क्या करें: गरीबों को काले तिल का दान करें
शुभ रंग: बैंगनी
मीन राशि (Pisces)
गुडलक: आध्यात्मिक उन्नति और मनोकामना पूर्ति
क्या करें: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें
शुभ रंग: पीला