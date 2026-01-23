Aaj Ka Good Luck (24th january 2026): आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

Aaj Ka Good Luck Rashifal 24 January 2026 – हिंदू वैदिक ज्योतिष के अनुसार आज 24 जनवरी 2026, शनिवार का दिन है और इस दिन शनि, चंद्रमा व गुरु की स्थिति कई राशियों के लिए भाग्य के नए द्वार खोल सकती है। आज सही उपाय करने से रुके काम बन सकते हैं और सौभाग्य...

Aaj Ka Good Luck Rashifal 24 January 2026 – हिंदू वैदिक ज्योतिष के अनुसार आज 24 जनवरी 2026, शनिवार का दिन है और इस दिन शनि, चंद्रमा व गुरु की स्थिति कई राशियों के लिए भाग्य के नए द्वार खोल सकती है। आज सही उपाय करने से रुके काम बन सकते हैं और सौभाग्य में वृद्धि हो सकती है। जानिए 12 राशियों का आज का गुडलक और शुभ उपाय।



24 जनवरी 2026 को यदि आप राशि अनुसार उपाय करते हैं, तो ग्रहों की नकारात्मक ऊर्जा कम होगी और गुडलक, धन, प्रेम व सफलता में वृद्धि होगी।



मेष राशि (Aries)

गुडलक: आज आत्मविश्वास आपका सबसे बड़ा हथियार रहेगा।

उपाय: हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं और “ॐ नमो भगवते रामाय” का जाप करें।

शुभ रंग: लाल



वृषभ राशि (Taurus)

गुडलक: धन और प्रेम दोनों में सकारात्मक संकेत मिलेंगे।

उपाय: मां लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करें और घर में साफ-सफाई रखें।

शुभ रंग: सफेद



मिथुन राशि (Gemini)

गुडलक: बातचीत और नेटवर्किंग से लाभ होगा।

उपाय: तुलसी को जल चढ़ाएं और “ॐ बुधाय नमः” का 21 बार जाप करें।

शुभ रंग: हरा



कर्क राशि (Cancer)

गुडलक: पारिवारिक सुख और भावनात्मक संतुलन मिलेगा।

उपाय: शिवलिंग पर दूध अर्पित करें और सोमवार का व्रत रखें।

शुभ रंग: सफेद



सिंह राशि (Leo)

गुडलक: मान-सम्मान और नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी।

उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ें।

शुभ रंग: सुनहरा



कन्या राशि (Virgo)

गुडलक: नौकरी और व्यापार में स्थिरता आएगी।

उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं और “ॐ गं गणपतये नमः” का जाप करें।

शुभ रंग: हरा



तुला राशि (Libra)

गुडलक: प्रेम और विवाह के योग प्रबल रहेंगे।

उपाय: मां दुर्गा को लाल चुनरी अर्पित करें।

शुभ रंग: गुलाबी



वृश्चिक राशि (Scorpio)

गुडलक: गुप्त लाभ और अचानक सफलता के संकेत हैं।

उपाय: काले तिल का दान करें और शनि मंत्र का जाप करें।

शुभ रंग: मैरून



धनु राशि (Sagittarius)

गुडलक: भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, यात्रा लाभदायक रहेगी।

उपाय: गुरु को पीला वस्त्र अर्पित करें और केले के पेड़ की पूजा करें।

शुभ रंग: पीला



मकर राशि (Capricorn)

गुडलक: मेहनत का फल मिलने लगेगा।

उपाय: शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएं और गरीबों को भोजन कराएं।

शुभ रंग: नीला



कुंभ राशि (Aquarius)

गुडलक: नए अवसर और आय के स्रोत बनेंगे।

उपाय: शिवजी को जल चढ़ाएं और “ॐ नमः शिवाय” का जाप करें।

शुभ रंग: बैंगनी



मीन राशि (Pisces)

गुडलक: मानसिक शांति और प्रेम में सफलता मिलेगी।

उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और पीली मिठाई दान करें।

शुभ रंग: पीला


