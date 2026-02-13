Aaj Ka Good Luck (14th February 2026):  आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 13 Feb, 2026 02:13 PM
Aaj Ka Good Luck 14th February 2026 14 फरवरी 2026 का गुडलक राशिफल: वैदिक ज्योतिष के अनुसार 14 फरवरी 2026 का दिन ग्रहों की स्थिति के कारण कुछ राशियों के लिए विशेष लाभकारी रहेगा। चंद्रमा की स्थिति मनोभावों को प्रभावित करेगी, वहीं शुक्र और शनि का प्रभाव प्रेम, कर्म और भाग्य से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण रहेगा। आइए जानते हैं 12 राशियों के लिए आज का गुडलक और विशेष उपाय।
14 फरवरी 2026 का दिन वैदिक ज्योतिष के अनुसार सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर है। यदि राशि अनुसार छोटे-छोटे उपाय किए जाएं, तो दिन और अधिक शुभ बन सकता है।
मेष
गुडलक टिप: लाल रंग का रुमाल अपने पास रखें।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
आज साहस से काम लेने पर सफलता मिलेगी।
वृषभ
गुडलक टिप: सफेद वस्त्र धारण करें।
उपाय: माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं।
आर्थिक मामलों में लाभ के योग हैं।
मिथुन
गुडलक टिप: हरा रंग शुभ रहेगा।
उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।
रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं।
कर्क
गुडलक टिप: चावल का दान करें।
उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं।
परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।
सिंह
गुडलक टिप: सूर्य को अर्घ्य दें।
उपाय: गुड़ और गेहूं का दान करें।
मान-सम्मान में वृद्धि होगी।
कन्या
गुडलक टिप: तुलसी में जल अर्पित करें।
उपाय: ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’ मंत्र का जाप करें।
बुद्धि और निर्णय क्षमता मजबूत होगी।
तुला
गुडलक टिप: इत्र का प्रयोग करें।
उपाय: मां दुर्गा को लाल फूल अर्पित करें।
प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी।
वृश्चिक
गुडलक टिप: लाल मसूर दाल का दान करें।
उपाय: हनुमान जी के मंदिर जाएं।
विवादों से राहत मिलेगी।
धनु
गुडलक टिप: पीला वस्त्र पहनें।
उपाय: केले के पेड़ में जल चढ़ाएं।
भाग्य का साथ मिलेगा।
मकर
गुडलक टिप: काले तिल बहते जल में प्रवाहित करें।
उपाय: शनि मंत्र ‘ॐ शं शनैश्चराय नमः’ का जाप करें।
रुके कार्यों में प्रगति होगी।
कुंभ
गुडलक टिप: जरूरतमंद को कंबल दान करें।
उपाय: पीपल के नीचे दीपक जलाएं।
आर्थिक स्थिरता आएगी।
मीन
गुडलक टिप: केसर का तिलक लगाएं।
उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।
आध्यात्मिक उन्नति और मानसिक शांति मिलेगी।