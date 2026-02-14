Main Menu

Aaj Ka Good Luck (15th February 2026) : आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

Edited By Updated: 14 Feb, 2026 04:14 PM

aaj ka good luck

मेष (Aries) शुभ संकेत: आज आपको पैतृक संपत्ति या पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है। साहस और पराक्रम चरम पर रहेगा। गुडलक उपाय: शिवलिंग पर लाल गुलाल चढ़ाएं और शहद से अभिषेक करें। इससे कर्ज से मुक्ति मिलेगी।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

आज 15 फरवरी 2026 है—महाशिवरात्रि का पावन पर्व। आज का दिन केवल कैलेंडर की तारीख नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का महाकुंभ है। चंद्रमा आज श्रवण नक्षत्र में है, जो भगवान शिव की आराधना के लिए सर्वोत्तम माना जाता है।

मेष (Aries)
शुभ संकेत: आज आपको पैतृक संपत्ति या पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है। साहस और पराक्रम चरम पर रहेगा।
गुडलक उपाय: शिवलिंग पर लाल गुलाल चढ़ाएं और शहद से अभिषेक करें। इससे कर्ज से मुक्ति मिलेगी।

वृषभ (Taurus)
शुभ संकेत: सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी। अटके हुए सरकारी काम आज पूरे हो सकते हैं।
गुडलक उपाय: शिवजी को सफेद चंदन का तिलक लगाएं और कच्चे दूध में मिश्री मिलाकर अर्पित करें।

और ये भी पढ़े

मिथुन (Gemini)
शुभ संकेत: व्यापार में नई साझेदारी के योग हैं। आपकी वाणी का प्रभाव दूसरों पर गहरा पड़ेगा।
गुडलक उपाय: महादेव को तीन बेलपत्र (बिना कटे-फटे) और हरा मूंग अर्पित करें। गन्ने के रस से अभिषेक शुभ रहेगा।

कर्क (Cancer)
शुभ संकेत: मानसिक तनाव दूर होगा और पारिवारिक कलह शांत होगी। संतान की ओर से शुभ समाचार मिलेगा।
गुडलक उपाय: शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाएं और श्वेत पुष्प (सफेद फूल) अर्पित करें। 'नमः शिवाय' का 108 बार जाप करें।

सिंह (Leo)
शुभ संकेत: समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। नौकरी में पदोन्नति के अवसर मिल सकते हैं।
गुडलक उपाय: जल में रोली और गुड़ मिलाकर शिवजी का अभिषेक करें। आक के फूल चढ़ाना अति उत्तम रहेगा।

कन्या (Virgo)
शुभ संकेत: आज आपकी रचनात्मकता आपको बड़ी सफलता दिलाएगी। पुराने मित्रों से सहयोग मिलेगा।
गुडलक उपाय: भगवान शिव को भांग और धतूरा अर्पित करें। 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का मानसिक जाप करते रहें।

तुला (Libra)
शुभ संकेत: दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी। जो लोग कुंवारे हैं, उनके विवाह की बात चल सकती है।
गुडलक उपाय: शिवलिंग पर सफेद इत्र लगाएं और गाय के घी का दीपक जलाएं। सफेद बर्फी का भोग लगाएं।

वृश्चिक (Scorpio)
शुभ संकेत: शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। अचानक धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं।

गुडलक उपाय: शिवजी को लाल कनेर के फूल चढ़ाएं और जल में थोड़ा गंगाजल मिलाकर अभिषेक करें।

धनु (Sagittarius)
शुभ संकेत: धार्मिक यात्रा के योग हैं। उच्च शिक्षा की दिशा में बढ़ रहे छात्रों को बड़ी सफलता मिलेगी।
गुडलक उपाय: जल में हल्दी और केसर मिलाकर शिवजी का अभिषेक करें। पीला फल दान करें।

मकर (Capricorn)
शुभ संकेत: लंबे समय से चली आ रही बीमारी से राहत मिलेगी। प्रॉपर्टी के सौदों में लाभ होगा।
गुडलक उपाय: शिवलिंग पर काले तिल और सरसों का तेल चढ़ाएं। इससे शनि दोष और बाधाएं दूर होंगी।

कुंभ (Aquarius)
शुभ संकेत: आज आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी हो सकती है। व्यापार में विस्तार की योजना सफल होगी।
गुडलक उपाय: भगवान शिव को शमी के पत्ते और नील कमल (या नीले फूल) अर्पित करें।

मीन (Pisces)
शुभ संकेत: बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। आध्यात्मिक गुरु का सानिध्य प्राप्त होगा जो जीवन को नई दिशा देगा।
गुडलक उपाय: शिवलिंग पर पीले चावल (केसर मिश्रित) चढ़ाएं और बेल के फल का भोग लगाएं।

 

 


 

