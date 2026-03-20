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Aaj Ka Good Luck (21st March 2026):  आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

Edited By Updated: 21 Mar, 2026 07:38 AM

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Aaj Ka Good Luck (21st March 2026):  वैदिक ज्योतिष के अनुसार आज का दिन ग्रह-नक्षत्रों की विशेष स्थिति के कारण कई राशियों के लिए शुभ संकेत लेकर आया है। यदि सही उपाय किए जाएं, तो भाग्य का पूरा साथ मिल सकता है। आइए जानते हैं 12 राशियों के लिए आज का...

Aaj Ka Good Luck (21st March 2026):  वैदिक ज्योतिष के अनुसार आज का दिन ग्रह-नक्षत्रों की विशेष स्थिति के कारण कई राशियों के लिए शुभ संकेत लेकर आया है। यदि सही उपाय किए जाएं, तो भाग्य का पूरा साथ मिल सकता है। आइए जानते हैं 12 राशियों के लिए आज का गुडलक और उपाय:

आज का दिन सही उपाय और सकारात्मक सोच के साथ आपकी किस्मत बदल सकता है। ग्रहों की कृपा पाने के लिए श्रद्धा और विश्वास के साथ उपाय करें।

मेष राशि
गुडलक: आज आपको कार्यक्षेत्र में सफलता और सम्मान मिल सकता है।
उपाय: भगवान हनुमान को गुड़ और चना अर्पित करें।

वृषभ राशि
गुडलक: आर्थिक लाभ और रुके हुए काम पूरे होने के योग हैं।
उपाय: मां लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं।

मिथुन राशि
गुडलक: नए संपर्क और करियर में अवसर मिल सकते हैं।
उपाय: हरे वस्त्र पहनें और गाय को हरा चारा खिलाएं।

कर्क राशि
गुडलक: पारिवारिक सुख और मानसिक शांति मिलेगी।
उपाय: भगवान शिव को जल अर्पित करें।

सिंह राशि
गुडलक: मान-सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।
उपाय: सूर्य देव को जल चढ़ाएं।

कन्या राशि
गुडलक: धन लाभ और सफलता के योग बन रहे हैं।
उपाय: जरूरतमंद को भोजन कराएं।

तुला राशि
गुडलक: प्रेम और रिश्तों में सुधार होगा।
उपाय: सफेद मिठाई का दान करें।

वृश्चिक राशि
गुडलक: रुके हुए कार्य पूरे होंगे।
उपाय: हनुमान जी का नाम स्मरण करें।

धनु राशि
गुडलक: शिक्षा और करियर में प्रगति होगी।
उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें।

मकर राशि
गुडलक: मेहनत का फल मिलेगा और आर्थिक स्थिति सुधरेगी।
उपाय: काले तिल का दान करें।

कुंभ राशि
गुडलक: नए अवसर और लाभ के संकेत हैं।
उपाय: नीले वस्त्र धारण करें और गरीबों की सहायता करें।

मीन राशि
गुडलक: मनोकामनाएं पूर्ण होने के योग हैं।
उपाय: मां दुर्गा की आराधना करें।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ
 

 

 

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