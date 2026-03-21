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Aaj Ka Good Luck (22nd March 2026):  आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

Edited By Updated: 22 Mar, 2026 05:30 AM

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Aaj Ka Good Luck (22nd March 2026): वैदिक ज्योतिष के अनुसार आज ग्रहों की स्थिति जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का संकेत दे रही है। अगर आप सही उपाय (Upay) करते हैं, तो आपका भाग्य मजबूत हो सकता है और रुके हुए कार्य भी पूरे हो सकते हैं। आइए जानते हैं...

Aaj Ka Good Luck (22nd March 2026): वैदिक ज्योतिष के अनुसार आज ग्रहों की स्थिति जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का संकेत दे रही है। अगर आप सही उपाय (Upay) करते हैं, तो आपका भाग्य मजबूत हो सकता है और रुके हुए कार्य भी पूरे हो सकते हैं। आइए जानते हैं सभी 12 राशियों के लिए आज का गुडलक और उपाय—

मेष (Aries)
गुडलक: करियर में नई शुरुआत के योग
उपाय: सुबह सूर्य को जल अर्पित करें और लाल फूल चढ़ाएं।
लकी कलर: लाल

वृषभ (Taurus)
गुडलक: आर्थिक लाभ के संकेत
उपाय: सफेद वस्त्र पहनें और जरूरतमंद को चावल दान करें।
लकी कलर: सफेद

मिथुन (Gemini)
गुडलक: नए संपर्क से लाभ
उपाय: हरे रंग की वस्तु अपने पास रखें और गणेश जी की पूजा करें।
लकी कलर: हरा

कर्क (Cancer)
गुडलक: पारिवारिक सुख में वृद्धि
उपाय: दूध का दान करें और चंद्रमा को अर्घ्य दें।
लकी कलर: क्रीम

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सिंह (Leo)
गुडलक: मान-सम्मान में वृद्धि
उपाय: गुड़ और गेहूं का दान करें।
लकी कलर: गोल्डन

कन्या (Virgo)
गुडलक: कार्यों में सफलता
उपाय: तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं।
लकी कलर: हरा

तुला (Libra)
गुडलक: प्रेम जीवन में खुशियां
उपाय: सुगंधित इत्र का प्रयोग करें और माता लक्ष्मी की पूजा करें।
लकी कलर: गुलाबी

वृश्चिक (Scorpio)
गुडलक: रुके हुए काम पूरे होंगे
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
लकी कलर: लाल

धनु (Sagittarius)
गुडलक: यात्रा से लाभ
उपाय: केले के पेड़ की पूजा करें।
लकी कलर: पीला

मकर (Capricorn)
गुडलक: करियर में प्रगति
उपाय: शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करें।
लकी कलर: नीला

कुंभ (Aquarius)
गुडलक: नए अवसर मिलेंगे
उपाय: गरीबों को काले वस्त्र दान करें।
लकी कलर: काला

मीन (Pisces)
गुडलक: मानसिक शांति और सफलता
उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें और पीले फूल चढ़ाएं।
लकी कलर: पीला

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