Aaj Ka Good Luck (24th March 2026): आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

Aaj Ka Good Luck (24th March 2026): वैदिक ज्योतिष के अनुसार आज ग्रहों की चाल कई राशियों के लिए भाग्य को मजबूत करने का अवसर दे रही है। सही समय पर किए गए छोटे-छोटे उपाय (Upay) आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आइए जानते हैं 24 मार्च 2026 का गुडलक...

Aaj Ka Good Luck (24th March 2026): वैदिक ज्योतिष के अनुसार आज ग्रहों की चाल कई राशियों के लिए भाग्य को मजबूत करने का अवसर दे रही है। सही समय पर किए गए छोटे-छोटे उपाय (Upay) आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आइए जानते हैं 24 मार्च 2026 का गुडलक राशिफल—



आज के विशेष उपाय

सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करें।

“ॐ नमः शिवाय” मंत्र का जाप करें।

घर में कपूर जलाकर नकारात्मक ऊर्जा दूर करें।

जरूरतमंदों की मदद करें।



मेष (Aries)

गुडलक: करियर में प्रगति के संकेत।

उपाय: हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं।

लकी कलर: लाल



वृषभ (Taurus)

गुडलक: धन लाभ के योग।

उपाय: सफेद मिठाई का दान करें।

लकी कलर: सफेद



मिथुन (Gemini)

गुडलक: नए संपर्क से सफलता।

उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।

लकी कलर: हरा



कर्क (Cancer)

गुडलक: पारिवारिक सुख मिलेगा।

उपाय: चंद्रमा को दूध अर्पित करें।

लकी कलर: क्रीम



सिंह (Leo)

गुडलक: मान-सम्मान में वृद्धि।

उपाय: गुड़ का दान करें।

लकी कलर: गोल्डन



कन्या (Virgo)

गुडलक: कार्यों में सफलता।

उपाय: तुलसी में जल अर्पित करें।

लकी कलर: हरा



तुला (Libra)

गुडलक: प्रेम जीवन में सुधार।

उपाय: माता लक्ष्मी की पूजा करें।

लकी कलर: गुलाबी



वृश्चिक (Scorpio)

गुडलक: रुके हुए काम पूरे होंगे।

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

लकी कलर: लाल



धनु (Sagittarius)

गुडलक: यात्रा से लाभ।

उपाय: केले के पेड़ की पूजा करें।

लकी कलर: पीला



मकर (Capricorn)

गुडलक: करियर में तरक्की।

उपाय: शनि देव को तेल अर्पित करें।

लकी कलर: नीला



कुंभ (Aquarius)

गुडलक: नए अवसर प्राप्त होंगे।

उपाय: गरीबों को काले कपड़े दान करें।

लकी कलर: काला



मीन (Pisces)

गुडलक: मानसिक शांति और सफलता।

उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें।

लकी कलर: पीला शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

