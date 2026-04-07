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Aaj Ka Good Luck (8th April 2026): आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

Edited By Updated: 08 Apr, 2026 05:30 AM

aaj ka good luck

Aaj Ka Good Luck (8th April 2026):  वैदिक ज्योतिष के अनुसार 8 अप्रैल 2026 को ग्रहों की स्थिति कई राशियों के लिए नए अवसर और सौभाग्य लेकर आ रही है। यदि आप सही उपाय अपनाते हैं, तो आज का दिन आपके लिए भाग्य को मजबूत करने वाला साबित हो सकता है।

Aaj Ka Good Luck (8th April 2026):  वैदिक ज्योतिष के अनुसार 8 अप्रैल 2026 को ग्रहों की स्थिति कई राशियों के लिए नए अवसर और सौभाग्य लेकर आ रही है। यदि आप सही उपाय अपनाते हैं, तो आज का दिन आपके लिए भाग्य को मजबूत करने वाला साबित हो सकता है।

8 अप्रैल 2026 का दिन सही दिशा में प्रयास करने और छोटे-छोटे उपाय अपनाने का है। इन उपायों से आप न केवल अपने दिन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि भाग्य को भी मजबूत कर सकते हैं।

याद रखें: श्रद्धा और सकारात्मक सोच ही सबसे बड़ा गुडलक उपाय है।

मेष (Aries)
गुडलक: आत्मविश्वास बढ़ेगा, करियर में सफलता मिलेगी।
उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें और “ॐ सूर्याय नमः” का जाप करें।

वृषभ (Taurus)
गुडलक: धन लाभ और आर्थिक स्थिरता के संकेत।
उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं और सफेद मिठाई का दान करें।

मिथुन (Gemini)
गुडलक: नए संपर्क लाभ देंगे, काम में सफलता मिलेगी।
उपाय: गणेश जी की पूजा करें और दूर्वा अर्पित करें।

कर्क (Cancer)
गुडलक: पारिवारिक सुख और मानसिक शांति मिलेगी।
उपाय: चंद्रमा के लिए दूध का दान करें और शिवलिंग पर जल चढ़ाएं।

सिंह (Leo)
गुडलक: मान-सम्मान और पद में वृद्धि के योग।
उपाय: गुड़ और गेहूं का दान करें, सूर्य मंत्र का जाप करें।

कन्या (Virgo)
गुडलक: करियर में स्थिरता और योजनाओं में सफलता।
उपाय: “ॐ बुधाय नमः” का जाप करें और हरे फल का दान करें।

तुला (Libra)
गुडलक: रिश्तों में मधुरता और आर्थिक संतुलन।
उपाय: मां लक्ष्मी की पूजा करें और इत्र का प्रयोग करें।

वृश्चिक (Scorpio)
गुडलक: रुके काम पूरे होंगे, धन लाभ के संकेत।
उपाय: हनुमान जी को गुड़-चना अर्पित करें और हनुमान चालीसा पढ़ें।

धनु (Sagittarius)
गुडलक: भाग्य का साथ मिलेगा, यात्रा के योग।
उपाय: पीले वस्त्र पहनें और केले के पेड़ की पूजा करें।

मकर (Capricorn)
गुडलक: आर्थिक सुधार और निवेश में लाभ।
उपाय: काले तिल का दान करें और शनि मंत्र का जाप करें।

कुंभ (Aquarius)
गुडलक: रचनात्मकता से सफलता मिलेगी।
उपाय: जरूरतमंद को कंबल या वस्त्र दान करें।

मीन (Pisces)
गुडलक: आध्यात्मिक उन्नति और धन लाभ के योग।
उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें और पीली मिठाई का दान करें।

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