प्रधानमंत्री मोदी ने परीक्षा पे चर्चा के दौरान छात्रों से कहा: 'शिक्षा और स्किल अलग नहीं'

Edited By Updated: 06 Feb, 2026 10:51 AM

देशभर के छात्रों के लिए खास माने जाने वाले कार्यक्रम ‘परीक्षा पे चर्चा 2026’ की शुरुआत हो चुकी है। इस साल यह कार्यक्रम अपने नौवें संस्करण में आयोजित किया जा रहा है।

नेशनल डेस्क: देशभर के छात्रों के लिए खास माने जाने वाले कार्यक्रम ‘परीक्षा पे चर्चा 2026’ की शुरुआत हो चुकी है। इस साल यह कार्यक्रम अपने नौवें संस्करण में आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10 बजे छात्रों से सीधे संवाद कर रहे हैं और उन्हें परीक्षा से पहले होने वाले तनाव से निपटने के लिए जरूरी सुझाव दे रहे हैं।

इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री देश के अलग-अलग हिस्सों से जुड़े छात्रों, जिन्हें एग्जाम वॉरियर्स कहा जाता है, से बातचीत कर रहे हैं। ‘परीक्षा पे चर्चा’ शिक्षा मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत प्रधानमंत्री हर साल बोर्ड परीक्षाओं से पहले स्कूल के छात्रों से सीधे जुड़ते हैं। इस संवाद का उद्देश्य छात्रों को परीक्षा को लेकर सकारात्मक सोच देना और उनके मन से डर को दूर करना है।

प्रधानमंत्री इस बातचीत में परीक्षा की तैयारी, समय प्रबंधन, पढ़ाई के सही तरीके, मानसिक दबाव और जीवन में संतुलन बनाए रखने जैसे कई अहम विषयों पर चर्चा करते हैं। साथ ही वे छात्रों को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि परीक्षा जीवन का एक हिस्सा है, न कि जीवन का अंत।

अब तक यह कार्यक्रम मुख्य रूप से दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित किया जाता रहा है, लेकिन इस साल इसके आयोजन के तरीके में बदलाव किया गया है। 2026 में यह कार्यक्रम केवल एक जगह तक सीमित न रहकर देश के कई हिस्सों में इंटरैक्टिव सेशन के रूप में आयोजित किया गया। इन सत्रों में गुजरात के देवमोगरा, तमिलनाडु के कोयंबटूर, छत्तीसगढ़ के रायपुर, असम के गुवाहाटी और दिल्ली में प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास 7, लोक कल्याण मार्ग पर छात्रों के साथ संवाद किया गया।

इस बदलाव का उद्देश्य देश के अलग-अलग क्षेत्रों के छात्रों को कार्यक्रम से सीधे जोड़ना और उन्हें अपनी बात रखने का अवसर देना है। ‘परीक्षा पे चर्चा 2026’ छात्रों के लिए न केवल मार्गदर्शन का मंच है, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा देने का भी एक प्रयास है।
 

