Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Daily horoscope : आज इन राशियों के जीवन में होगी खुशियों की बरसात

Daily horoscope : आज इन राशियों के जीवन में होगी खुशियों की बरसात

Edited By Updated: 30 Oct, 2026 02:21 PM

aaj ka rashifal

मेष : मजबूत सितारा आपको हिम्मती उत्साही तथा कामकाजी तौर पर व्यस्त तथा एक्टिव रखेगा

मेष : मजबूत सितारा आपको हिम्मती उत्साही तथा कामकाजी तौर पर व्यस्त तथा एक्टिव रखेगा, शत्रु भी आपके समक्ष ठहर न सकेंगे।

वृष: खेती उत्पादों, खेती उपकरणों, खादों-बीजों, करियाना वस्तुओं, गार्मैंट्स का काम करने वालों को अपने कामों में भरपूर लाभ मिलेगा।

मिथुन: व्यापार तथा कामकाज की दशा बेहतर, कोशिशों, इरादों में कामयाबी मिलेगी, मगर खान-पान में शीत वस्तुओं को परेहज के साथ इस्तेमाल करें।

कर्क: समय उलझनों-झमेलों वाला, किसी की जिम्मेदारी में भी न फंसना चाहिए, लेन-देन तथा लिखत-पढ़त के काम भी सचेत रह कर करें।

सिंह : समय कामकाजी कामों के लिए बढ़िया, कारोबारी टूरिंग भी लाभ देगी, भागदौड़ करने पर कोई कामकाजी मुश्किल भी राह से हट सकती है।

कन्या : जिस काम के लिए यत्न करेंगे या मन बनाएंगे, उसमें कुछ न कुछ पेश कदमी जरूर होगी, बड़े लोग आपका लिहाज करेंगे।

आज का राशिफल 30 अक्टूबर, 2026- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा  

Tarot Card Rashifal (30th October): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

लव राशिफल 30 अक्टूबर- मुझको धड़कनों में तुम छुपा के रखना, चाहतों को दिल से तुम लगा के रखना

Aaj Ka Good Luck ( 30th October 2026):  आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

तुला: आम सितारा मजबूत जो आपको दूसरों पर हावी, प्रभावी, विजयी रखेगा, इरादों में मजबूती, आम हालात भी बेहतर बने रहेंगे।

वृश्चिक: सितारा सेहत के लिए कमजोर, खान-पान में लापरवाही न बरतें, सफर भी न करें क्योंकि वह परेशानी वाला होगा।

धनु :  कारोबारी कामों में कामयाबी मिलेगी, पारिवारिक मोर्चा पर तालमेल-सद्भाव बना रहेगा, मान-सम्मान की प्राप्ति।

मकर: दुश्मनों को कमजोर समझने की भूल करना किसी समय महंगा पड़ सकता है, मन भी अशांत परेशान रहेगा।

कुंभ: यत्न करने पर प्लानिंग, प्रोग्रामिंग कुछ आगे बढ़ेगी, शुभ कामों में ध्यान, वैसे भी हर तरह से बेहतरी होगी।

मीन: अदालती कामों के लिए सितारा जोरदार, आपके पक्ष की बेहतर सुनवाई होगी, शत्रु कमजोर रहेंगे, मगर स्वभाव में क्रोध बना रहेगा।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Related Story

Trending Topics

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!