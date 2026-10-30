Daily horoscope : आज इन राशियों के जीवन में होगी खुशियों की बरसात
Edited By Niyati Bhandari,Updated: 30 Oct, 2026 02:21 PM
मेष : मजबूत सितारा आपको हिम्मती उत्साही तथा कामकाजी तौर पर व्यस्त तथा एक्टिव रखेगा
मेष : मजबूत सितारा आपको हिम्मती उत्साही तथा कामकाजी तौर पर व्यस्त तथा एक्टिव रखेगा, शत्रु भी आपके समक्ष ठहर न सकेंगे।
वृष: खेती उत्पादों, खेती उपकरणों, खादों-बीजों, करियाना वस्तुओं, गार्मैंट्स का काम करने वालों को अपने कामों में भरपूर लाभ मिलेगा।
मिथुन: व्यापार तथा कामकाज की दशा बेहतर, कोशिशों, इरादों में कामयाबी मिलेगी, मगर खान-पान में शीत वस्तुओं को परेहज के साथ इस्तेमाल करें।
कर्क: समय उलझनों-झमेलों वाला, किसी की जिम्मेदारी में भी न फंसना चाहिए, लेन-देन तथा लिखत-पढ़त के काम भी सचेत रह कर करें।
सिंह : समय कामकाजी कामों के लिए बढ़िया, कारोबारी टूरिंग भी लाभ देगी, भागदौड़ करने पर कोई कामकाजी मुश्किल भी राह से हट सकती है।
कन्या : जिस काम के लिए यत्न करेंगे या मन बनाएंगे, उसमें कुछ न कुछ पेश कदमी जरूर होगी, बड़े लोग आपका लिहाज करेंगे।
तुला: आम सितारा मजबूत जो आपको दूसरों पर हावी, प्रभावी, विजयी रखेगा, इरादों में मजबूती, आम हालात भी बेहतर बने रहेंगे।
वृश्चिक: सितारा सेहत के लिए कमजोर, खान-पान में लापरवाही न बरतें, सफर भी न करें क्योंकि वह परेशानी वाला होगा।
धनु : कारोबारी कामों में कामयाबी मिलेगी, पारिवारिक मोर्चा पर तालमेल-सद्भाव बना रहेगा, मान-सम्मान की प्राप्ति।
मकर: दुश्मनों को कमजोर समझने की भूल करना किसी समय महंगा पड़ सकता है, मन भी अशांत परेशान रहेगा।
कुंभ: यत्न करने पर प्लानिंग, प्रोग्रामिंग कुछ आगे बढ़ेगी, शुभ कामों में ध्यान, वैसे भी हर तरह से बेहतरी होगी।
मीन: अदालती कामों के लिए सितारा जोरदार, आपके पक्ष की बेहतर सुनवाई होगी, शत्रु कमजोर रहेंगे, मगर स्वभाव में क्रोध बना रहेगा।