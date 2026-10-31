Daily horoscope : जानिए, क्या कहती है आपकी राशि, कैसा रहेगा आज का दिन

Edited By Sarita Thapa, Updated: 31 Oct, 2026 07:54 AM

मेष : किसी बड़े व्यक्ति के सहयोग के साथ आपको अपनी किसी समस्या को सुलझाने में कामयाबी मिलेगी, बड़े लोग भी मेहरबान रहेंगे।

मेष : किसी बड़े व्यक्ति के सहयोग के साथ आपको अपनी किसी समस्या को सुलझाने में कामयाबी मिलेगी, बड़े लोग भी मेहरबान रहेंगे।

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वृष: सितारा व्यापार कारोबार में लाभ देने तथा अर्थ दशा कंफर्टेबल रखने वाला, कामकाजी भागदौड़ भी अच्छा नतीजा देगी, मान-सम्मान की प्राप्ति।

मिथुन: अर्थ तथा कारोबारी दशा अच्छी, जिस काम के लिए यत्न करेंगे उसमें कामयाबी मिलेगी, मगर रेशा, नजला, जुकाम की शिकायत रह सकती है।

कर्क: खर्चों के कारण अर्थ दशा टाइट रहेगी, चूंकि सितारा नुकसान वाला है इसलिए न तो उधारी में फंसें और न ही किसी पर ज्यादा भरोसा करें।

सिंह : खेती उत्पादों, खेती उपकरणों, खादों-बीजों, करियाना वस्तुओं तथा गार्मैंट्स का काम करने वालों की अर्थ दशा कंफर्टेबल रहेगी।

कन्या : सरकारी, गैर सरकारी कामों में कदम बढ़त की तरफ, बड़े लोग मेहरबान रहेंगे तथा आपकी बात ध्यान के साथ सुनेंगे।

तुला: धार्मिक एवं सामाजिक कामों में ध्यान, यत्न करने पर कोई उलझा रुका काम सिरे चढ़ सकता है, तेज प्रभाव बना रहेगा।

वृश्चिक: चूंकि पेट कुछ बिगड़ा-बिगड़ा सा रहेगा, इसलिए बेतुके खान-पान से बचना चाहिए, लिखत-पढ़त के कामों में सचेत रहें।

धनु : व्यापार तथा कामकाज की दशा अच्छी, यत्नों प्रोग्रामों में कामयाबी मिलेगी, समय सफलता तथा इज्जत-मान देने वाला।

मकर: बढ़त वैर विरोध आपको परेशान, अपसैट रख सकता है, इसलिए सोचे समझे बगैर कोई कदम न उठाना चाहिए।

कुंभ: आम सितारा मजबूत जो आपको दूसरों पर हावी, प्रभावी, विजयी रखेगा, यत्न करने पर कोई स्कीम भी सिरे चढ़ेगी।

मीन : जमीनी कामों के लिए आपके यत्न सिरे चढ़ेंगे, मान-सम्मान की प्राप्ति, शत्रु आपके सम्मुख ठहर न सकेंगे।

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