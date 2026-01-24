आज का राशिफल 25 जनवरी, 2026- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 24 Jan, 2026 11:57 AM
मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। सरकारी नौकरी कर रहे व्यक्तियों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा, आज उनके
मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। सरकारी नौकरी कर रहे व्यक्तियों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा, आज उनके सभी रुके कामों को गति मिलेगी परन्तु प्राइवेट नौकरी कर रहे व्यक्तियों को काम की अधिकता महसूस होगी और मेहनत के बावजूद पूरा फल नहीं मिलेगा।
उपाय- सूर्य को जल देते समय “ॐ घृणि सूर्याय नमः” मंत्र का जाप करें।
मूलांक – 2
मूलांक 2, 11, 20 और 29 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व चन्द्र देव करते हैं। आज अपने व्यवहार और वाणी पर विशेष संयम रखें। किसी भी तरह के अनावश्यक विवाद या टकराव से दूरी बनाए रखना ही समझदारी होगी, क्योंकि इसका प्रभाव आपकी सामाजिक छवि और सम्मान पर पड़ सकता है।
उपाय- सार्वजानिक स्थान में जल उपलब्ध करवाएं।
मूलांक – 3
मूलांक 3, 12, 21, 30 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बृहस्पति देव करते हैं। आज का दिन व्यवसायिक दृष्टि से अनुकूल रहेगा। कार्यक्षेत्र में कामकाज की गति बढ़ेगी और व्यापार से जुड़े मामलों में सक्रियता बनी रहेगी। साथ ही नए ऑर्डर को लेकर सकारात्मक बातचीत आगे बढ़ने की संभावना है।
उपाय- गुरु, शिक्षक और बुजुर्गों का सम्मान करें।
मूलांक – 4
मूलांक 4, 13, 22 और 31 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व राहु देव करते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन सामान्य से बेहतर बना रहेगा, फिर भी बढ़ती सर्दी के कारण खांसी, जुखाम से जुड़ी समस्याओं के प्रति सतर्क रहें। खानपान और परहेज में किसी भी प्रकार की लापरवाही न करें, तभी दिन भर स्फूर्ति और संतुलन बना रहेगा।
उपाय- धूम्रपान न करें।
मूलांक – 5
मूलांक 5, 14 और 23 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बुध देव करते हैं। आज नौकरीपेशा वर्ग में सेल्स से जुड़े व्यक्तियों के लिए किसी बड़े ऑर्डर के फाइनल होने की संभावना प्रबल हैं। इससे कार्यक्षेत्र पर आपकी साख और विश्वसनीयता मजबूत होगी। आज का दिन व्यापारिक गतिविधियों को भी गति देने वाला रहेगा।
उपाय- गणेश जी को मोदक अर्पित करें।
मूलांक – 6
मूलांक 6, 15 और 24 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शुक्र देव करते हैं। आज पारिवारिक सदस्यों के बीच आपसी सहयोग घर के वातावरण को सुखद बनाए रखेगा। युगल प्रेमियों में समझ और तालमेल बना रहेगा, जिससे एक-दूसरे को समझने में मदद मिलेगी। आज वे अपने रिश्ते के भविष्य को लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं।
उपाय- भगवान को सफेद फूल चढ़ाएं।
मूलांक – 7
मूलांक 7, 16 और 25 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व केतु देव करते हैं। आज कार्यक्षेत्र में आपकी योजनाबद्ध कार्यशैली सराहना पाएगी। वरिष्ठ अधिकारी आपके निर्णयों और कार्यकुशलता से संतुष्ट नज़र आएंगे। टीम का साथ मिलने से बढ़ते काम सहज रूप और समय पर पूरे होते जायेंगे।
उपाय- तिल का तेल दान करें।
मूलांक – 8
मूलांक 8, 17 और 26 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शनि देव करते हैं। प्रॉपर्टी का काम कर रहे व्यक्तियों के लिए आज का दिन शुभ रहने वाला है। स्वास्थ्य की दृष्टि से पिछले कुछ समय से चली आ रही परेशानियों में राहत मिलेगी, लेकिन अभी किसी भी तरह की लापरवाही से बचना आवश्यक होगा।
उपाय- हनुमान चालीसा का पाठ करें।
मूलांक – 9
मूलांक 9, 18 और 27 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व मंगल देव करते हैं। आज पारिवारिक जीवन में पति-पत्नी के बीच किसी छोटी बात को लेकर नोक-झोंक हो सकती है। ऐसे में बेहतर होगा कि बातों को ज्यादा तूल न दें और विवाद से बचें। कटु शब्दों के प्रयोग से दूरी बनाए रखें, क्योंकि संयम और समझदारी से ही माहौल को शांत रखा जा सकता है।
उपाय- शिवलिंग पर गुलाब के फूल अर्पित करें।
आचार्य लोकेश धमीजा
वेबसाइट –www.goas.org.in