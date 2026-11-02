आज का राशिफल 3 नवंबर, 2026- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 03 Nov, 2026 01:38 PM
मूलांक – 1
मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उपलब्धियों
मूलांक – 1
मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा। पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा और मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। किसी नए काम की शुरुआत करने से पहले घर के बड़े-बुजुर्गों की सलाह लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। उनके अनुभव और मार्गदर्शन से सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी और काम को बेहतर तरीके से पूरा कर सकेंगे।
उपाय- सोना धारण करें।
मूलांक – 2
मूलांक 2, 11, 20 और 29 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व चन्द्र देव करते हैं। परिवार के साथ त्योहार का आनंद उठाने का अवसर मिलेगा। घर में खुशी और उत्साह का माहौल रहेगा तथा अपनों के साथ अच्छा समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा। परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करने और उनकी जरूरतों पर ध्यान देने से आपसी संबंधों में मधुरता बढ़ेगी।
उपाय- सार्वजानिक स्थान में जल उपलब्ध करवाएं।
मूलांक – 3
मूलांक 3, 12, 21, 30 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बृहस्पति देव करते हैं। आज आर्थिक मामलों में थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत रहेगी। त्योहार की तैयारियों, खरीदारी या मनोरंजन पर अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं। इसलिए अपनी जरूरतों और बजट को ध्यान में रखकर ही धन खर्च करें। समझदारी से खर्च करने पर आप आर्थिक संतुलन बनाए रखने में सफल रहेंगे।
उपाय- पूर्वजों की बनाई परंपराओं का पालन करें।
मूलांक – 4
मूलांक 4, 13, 22 और 31 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व राहु देव करते हैं। मन प्रसन्न रहेगा और आप पूरे उत्साह के साथ अपने कार्यों को पूरा करने में जुटे रहेंगे। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास के कारण महत्वपूर्ण मामलों में अच्छे निर्णय लेने में सफल होंगे। व्यापारियों के लिए दिन लाभदायक रहेगा। कारोबार में मुनाफा बढ़ने के साथ नए अवसर मिलने की संभावना है। किसी पुराने सौदे से भी अच्छा लाभ मिल सकता है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
उपाय- जौ दूध में धो कर जल में प्रवाहित करें।
मूलांक – 5
मूलांक 5, 14 और 23 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बुध देव करते हैं। युवाओं को बहुराष्ट्रीय कंपनी से नौकरी का प्रस्ताव मिलने की उम्मीद है। लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को अपनी योग्यता दिखाने का अवसर मिलेगा। नौकरी से जुड़े किसी महत्वपूर्ण संदेश या साक्षात्कार की सूचना मिलने से उत्साह बढ़ेगा। इसलिए अपने दस्तावेज तैयार रखें और अवसर का पूरा लाभ उठाने के लिए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें।
उपाय- गुड़-चने का प्रसाद बांटें।
मूलांक – 6
मूलांक 6, 15 और 24 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शुक्र देव करते हैं। विद्यार्थी आगामी परीक्षाओं की तैयारी में पूरी मेहनत और लगन के साथ जुटे रहेंगे। नियमित अभ्यास, समय का सही प्रबंधन और विषयों की दोहराई करने से उनकी तैयारी मजबूत होगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। मेहनत पर भरोसा रखें और अंतिम समय में घबराने के बजाय अपनी तैयारी पर ध्यान केंद्रित करें।
उपाय- लक्ष्मी नारायण मंदिर में घी और चावल दान करें।
मूलांक – 7
मूलांक 7, 16 और 25 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व केतु देव करते हैं। आर्थिक दृष्टि से आज का दिन उत्तम रहेगा। आय में वृद्धि होने के साथ धन प्राप्ति के अच्छे अवसर मिलेंगे। व्यापार और कार्यक्षेत्र में किए गए प्रयास लाभदायक साबित होंगे, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। हालांकि, धन से जुड़े मामलों में समझदारी से निर्णय लेना और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर खर्च करना बेहतर रहेगा।
उपाय- ध्यान और मेडिटेशन करें।
मूलांक – 8
मूलांक 8, 17 और 26 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शनि देव करते हैं। दांपत्य जीवन में खुशियां और आपसी तालमेल बना रहेगा। जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे और एक-दूसरे का सहयोग मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। आज परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर किसी महत्वपूर्ण मुद्दे को सुलझाने का प्रयास करेंगे। आपसी बातचीत और समझदारी से समस्या का समाधान निकालने में सफलता मिलेगी।
उपाय- काली उड़द की दाल मंदिर में दान करें।
मूलांक – 9
मूलांक 9, 18 और 27 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व मंगल देव करते हैं। शाम का समय आनंद और उत्साह से भरा रहेगा। आस-पड़ोस के मित्रों के साथ त्योहार मनाने का अवसर मिलेगा। हंसी-मजाक और मेल-मिलाप के बीच दिनभर की थकान दूर होगी। मित्रों और परिवार के साथ बिताए गए खुशनुमा पल आपके मन को प्रसन्न करेंगे और त्योहार की खुशियां दोगुनी कर देंगे।
उपाय- चने की दाल गाय को खिलाएं।
आचार्य लोकेश धमीजा
वेबसाइट –www.goas.org.in