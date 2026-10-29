आज का राशिफल 30 अक्टूबर, 2026- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 30 Oct, 2026 02:19 PM
मूलांक – 1
मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। आज प्रॉपर्टी से जुड़े किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से
मूलांक – 1
मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। आज प्रॉपर्टी से जुड़े किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे ध्यानपूर्वक पढ़ें। दस्तावेजों की शर्तों, कानूनी औपचारिकताओं और अन्य जरूरी जानकारियों की अच्छी तरह जांच करना आवश्यक रहेगा। किसी बात को लेकर संदेह होने पर संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लेने में संकोच न करें। सावधानीपूर्वक उठाया गया कदम भविष्य में होने वाली परेशानियों से बचाने में सहायक होगा।
उपाय- लाल रंग के फूल शिवलिंग पर अर्पित करें।
मूलांक – 2
मूलांक 2, 11, 20 और 29 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व चन्द्र देव करते हैं। आज कामकाज की व्यस्तता के बावजूद आप अपनी पसंद के कार्यों और रुचियों के लिए समय निकालने में सफल रहेंगे। इससे मन प्रसन्न रहेगा और मानसिक तनाव भी कम होगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। पति-पत्नी एक दूसरे की भावनाओं और विचारों का सम्मान करेंगे, जिससे आपसी विश्वास और संबंधों में मजबूती आएगी।
उपाय- शिवलिंग का दूध से अभिषेक करें।
मूलांक – 3
मूलांक 3, 12, 21, 30 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बृहस्पति देव करते हैं। आज बातचीत करते समय विशेष सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। बिना सोचे-समझे कही गई कोई बात आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है और दूसरों के साथ संबंधों में खटास पैदा कर सकती है। इसलिए अपनी वाणी पर संयम रखें और किसी भी विषय पर प्रतिक्रिया देने से पहले अच्छी तरह विचार करें।
उपाय- केले के वृक्ष की सेवा करें।
मूलांक – 4
मूलांक 4, 13, 22 और 31 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व राहु देव करते हैं। आज व्यस्त दिनचर्या होने के बावजूद आप परिवार के सदस्यों के साथ कुछ समय बिताने में सफल रहेंगे। अपनों के साथ बातचीत करने और उनकी जरूरतों को समझने से पारिवारिक संबंधों में मधुरता बनी रहेगी।
उपाय- धर्म स्थान में सेवा करें।
मूलांक – 5
मूलांक 5, 14 और 23 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बुध देव करते हैं। आर्थिक मामलों में फिलहाल सतर्क रहना उचित होगा। निवेश से जुड़े कार्यों को आज के लिए स्थगित करने का प्रयास करें और किसी भी नई योजना में धन लगाने से पहले सभी पहलुओं पर अच्छी तरह विचार करें। बिना उचित जानकारी के लिया गया निर्णय नुकसान का कारण बन सकता है।
उपाय- तुलसी के पौधे की सेवा करें।
मूलांक – 6
मूलांक 6, 15 और 24 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शुक्र देव करते हैं। आज दांपत्य जीवन सुखद रहेगा और जीवनसाथी के साथ आपसी तालमेल बना रहेगा। एक- दूसरे की भावनाओं को समझने और सहयोग करने से घर का वातावरण खुशनुमा रहेगा। संतान के मामले में थोड़ी सतर्कता बरतने की जरूरत होगी। बच्चों की संगति और उनकी दिनचर्या पर ध्यान दें तथा उनके मित्रों के बारे में जानकारी रखें।
उपाय- उबले आलू सफ़ेद गाय को खिलाएं।
मूलांक – 7
मूलांक 7, 16 और 25 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व केतु देव करते हैं। आज कार्यक्षेत्र में जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपके दृढ़ निश्चय, मेहनत और सूझबूझ से उनका समाधान निकालने में सफलता मिलेगी। कठिन परिस्थितियों में अपना आत्मविश्वास बनाए रखें और समस्याओं को एक-एक करके सुलझाने का प्रयास करें। आपकी कार्यक्षमता और निर्णय लेने की क्षमता आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी।
उपाय- मंदिर की छत पर एक तिकोना झंडा लगायें।
मूलांक – 8
मूलांक 8, 17 और 26 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शनि देव करते हैं। आज पारिवारिक जीवन में पिता के साथ किसी विषय को लेकर वैचारिक मतभेद होने की आशंका रहेगी। ऐसी स्थिति में अपनी बात रखते समय संयम बरतें और उनके विचारों को सम्मान दें। किसी छोटी सी असहमति को विवाद का रूप न लेने दें। शांतिपूर्वक बातचीत करने और एक-दूसरे की भावनाओं को समझने से मतभेद दूर करने में मदद मिलेगी।
उपाय- किसी जरूरतमंद की मदद करें।
मूलांक – 9
मूलांक 9, 18 और 27 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व मंगल देव करते हैं। आज किसी भी नए काम की शुरुआत करने से पहले उससे जुड़े सभी पहलुओं पर अच्छी तरह विचार कर लें। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है। इसलिए कोई भी महत्वपूर्ण कदम उठाने से पहले उसके लाभ और हानि का आकलन करें। व्यावसायिक हो या व्यक्तिगत, हर मामले में धैर्य और समझदारी से काम लेना जरूरी रहेगा। अनुभवी व्यक्तियों की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित होगी।
उपाय- भाइयों का ध्यान रखें और उनके साथ अच्छे संबंध रखें।
आचार्य लोकेश धमीजा
वेबसाइट –www.goas.org.in