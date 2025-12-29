Aries Prediction 2026: मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 2026, पढ़ें 12 महीनों का सालाना राशिफल

Aries Prediction 2026: “मेष राशिफल 2026” के इस लेख के माध्यम से आप जान सकेंगे कि साल 2026 मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए कैसा रहेगा? व्यापार या नौकरी में कैसे मिलेंगे आपको परिणाम? साथ ही यह राशिफल आपको बताएगा कि साल...

Aries Prediction 2026: “मेष राशिफल 2026” के इस लेख के माध्यम से आप जान सकेंगे कि साल 2026 मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए कैसा रहेगा? व्यापार या नौकरी में कैसे मिलेंगे आपको परिणाम? साथ ही यह राशिफल आपको बताएगा कि साल 2026 आपके आर्थिक जीवन, प्रेम, विवाह, वैवाहिक जीवन, घर-गृहस्थी आदि क्षेत्रों के लिए कैसा रहने वाला है? इसके अलावा, वर्ष 2026 में ग्रहों के गोचर के आधार पर आपको उपाय भी प्रदान करेंगे। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मेष राशि वालों के लिए मेष राशिफल 2026 क्या भविष्यवाणी कर रहा है।



परिवार

मेष राशिफल 2026 के अनुसार, मेष राशि वालों के पारिवारिक जीवन के लिए साल 2026 थोड़ा कमजोर रह सकता है। हालांकि, दूसरे भाव के स्वामी शुक्र का गोचर आपके लिए अनुकूल रहेगा। लेकिन दूसरे भाव पर शनि ग्रह की दृष्टि का प्रभाव होने के कारण आपको पारिवारिक जीवन से जुड़े मामलों को लेकर बहुत सावधान रहने की सलाह दी जाती है। संभव है कि परिवार का कोई सदस्य बेवजह की जिद पर अड़ा हो, जिसके कारण परिवार का माहौल खराब रह सकता है। इस दौरान आपको भी अपनी वाणी को मधुर और विनम्र बनाने की आवश्यकता होगी ताकि उसी समय विवाद का समाधान हो सके।



गृहस्थ जीवन से जुड़े मामलों के लिए साल 2026 मिला-जुला या औसत रह सकता है। साल की शुरुआत से लेकर 2 जून तक बृहस्पति देव आपके तीसरे भाव में रहेंगे। अतः घर-गृहस्थी को प्रभावित नहीं करेंगे, बल्कि सप्तम भाव पर इनकी दृष्टि होने से यह आपकी मदद करना चाहेंगे। वहीं 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच बृहस्पति महाराज उच्च अवस्था में आपके चौथे भाव में रहेंगे। वैसे तो चौथे भाव में बृहस्पति के गोचर को बहुत अच्छा नहीं माना जाता लेकिन उच्च अवस्था में होने के कारण कई मामलों में बृहस्पति आपको अनुकूल परिणाम भी दे सकते हैं। मेष राशिफल 2026 के अनुसार, 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति ग्रह पंचम भाव में चले जाएंगे और वहां से आपको अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे। लेकिन पारिवारिक जीवन में कुछ समस्याएं बनी रह सकती हैं, परंतु गृहस्थ जीवन में आपको औसत या औसत से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं।



स्‍वास्‍थ्‍य

मेष राशिफल 2026 के अनुसार, मेष राशि के जातकों के लिए साल 2026 औसत रहेगा। द्वादश भाव में शनि का गोचर चंद्र राशि के अनुसार साढ़े साती को दर्शा रहा है। बता दें कि लग्न भाव से द्वादश भाव में शनि के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता है। इस दौरान स्वास्थ्य को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही बरतना ठीक नहीं रहेगा। विशेषकर उन लोगों को जिन्हें नींद की शिकायत रहती है या फिर जो पैर संबंधित समस्याओं से परेशान रहते हैं, उन्हें इस वर्ष अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने और योग-व्यायाम करने की सलाह दी जाती है। तीसरे भाव में बैठे बृहस्पति देव की उपस्थिति भी इस तरफ संकेत कर रही है कि हृदय रोगियों या फिर जिन्हें पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या रही है, उन्हें अपनी सेहत को लेकर जागरूक रहना होगा। साथ ही, आपको अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सही तरीके से इलाज करवाना होगा।



इन जातकों को एक नियमित दिनचर्या का पालन करना होगा। ऐसा करने की स्थिति में आप स्वयं को नकारात्मक प्रभावों से बचाते हुए स्वस्थ रख सकेंगे। मेष राशिफल 2026 के अनुसार, साल की शुरुआत में मंगल ग्रह अस्त रहेंगे जो आपके राशि स्वामी भी हैं। मंगल महाराज वर्ष 2026 के आरंभ से लेकर 2 मई 2026 तक अस्त रहेंगे और इसके बाद अप्रैल, मई, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर आदि महीनों में भी मंगल की स्थिति कमजोर रहेगी। अत: इस दौरान स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखना होगा क्योंकि इस समय आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर रह सकती है। इसके फलस्वरूप, आपको ऐसे स्थान या माहौल से स्वयं को दूर रखना होगा जहां आपको स्वास्थ्य समस्याएं परेशान करने लगती हैं। खानपान में भी आपको सावधानी बरतनी होगी, तब ही आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रख सकेंगे।



प्रेम

मेष राशि वालों के प्रेम जीवन के लिए साल 2026 औसत से बेहतर रह सकता है। हालांकि, 5 दिसंबर तक पंचम भाव पर केतु का प्रभाव रहेगा जो रिश्ते में आपसी गलतफहमी पैदा करने का काम कर सकता है। लेकिन, यदि आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे साथी आप पर संदेह करें, तो केतु आपको परेशान नहीं करेगा। इस अवधि में आप साथी के प्रति अपनी वफ़ादारी बनाए रखें क्योंकि ऐसा करने से रिश्ते में प्रेम बना रहेगा। छोटी-मोटी नोकझोंक के बावजूद भी जीवनसाथी आपके साथ रहेगा। मेष राशिफल 2026 के अनुसार, बृहस्पति देव का आशीर्वाद आपको नवंबर-दिसंबर में ही मिल सकेगा लेकिन, इससे पहले पंचम से पंचम भाव अर्थात नवम भाव को गुरु देव देख रहे होंगे। अतः 2 जून तक प्रेम जीवन में कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी।



सरल शब्दों में कहें तो, आपके पंचम भाव के स्वामी सूर्य का प्रभाव हमेशा ही प्रेम जीवन से जुड़े मामलों में कमजोर रहता है। लेकिन बृहस्पति देव का साथ आपको मिलेगा इसलिए प्रेम संबंधों में आप ठीक-ठाक परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। वहीं, प्रेम संबंधों के प्रति निष्ठावान और समर्पित लोगों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। जो जातक रिश्ते को गंभीरता से नहीं लेते हैं, उन्हें केतु की उपस्थिति की वजह से संदेह का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में, रिश्ते में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। अतः इन लोगों के लिए यह अवधि थोड़ी कमजोर रह सकती है। मेष राशिफल 2026 के अनुसार, जो जातक अपने रिश्ते के प्रति वफादार रहेंगे, उनके प्रेम जीवन के लिए साल 2026 औसत से बेहतर रह सकता है। विशेषकर साल के आखिरी दो महीने काफी अच्छे रहने की संभावना है।



कार्यक्षेत्र

नौकरी के दृष्टिकोण से, साल 2026 मेष राशि वालों के लिए औसत रहेगा। हालांकि, यह वर्ष आपसे ज्यादा मेहनत करवा सकता है। हालांकि, मेहनत करने वालों को निराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेष राशिफल 2026 के अनुसार, शनि के द्वादश भाव में गोचर को चंद्र राशि के अनुसार साढ़े साती माना जाता है। लेकिन, छठे भाव पर शनि की दृष्टि धैर्यपूर्वक और समर्पण से काम करने वाले जातकों को अच्छे परिणाम दे सकती है। अतः मेहनत करने से अपने कदम पीछे नहीं खींचने हैं क्योंकि तब ही आपको संतोषप्रद परिणाम मिल सकेंगे। वहीं, मेहनत से बचने और शॉर्टकट लेने वालों को यह साल निराश कर सकता है। बता दें कि 2 जून तक बृहस्पति देव लाभ भाव को देखेंगे और ऐसे में मेहनत का फल आपको जल्द ही मिल जाएगा।



मेष राशि के नौकरी करने वाले जातकों को 02 जून से 31 अक्टूबर के बीच कार्यक्षेत्र पर काफ़ी तनाव का सामना करना पड़ सकता है, विशेष रूप से घर के आसपास काम करने वाले जातकों को। लेकिन घर से दूर रहकर काम करने वालों को लाभ मिल सकता है। साथ ही, ऐसे जातकों को प्रयास करने पर घर के आसपास नौकरी मिल सकती है। लेकिन फिर भी आप वरिष्ठों का सहयोग न मिलने के कारण कभी-कभी आप असंतुष्ट रह सकते हैं। आपको 20 जनवरी से 17 मई के दौरान अत्यधिक मेहनत करनी पड़ सकती है, परंतु इसके बाद का समय आपके लिए सफलता लेकर आ सकता है। हालांकि, 17 मई के पहले शारीरिक और मानसिक स्तर पर कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। इसके बाद की अवधि में शारीरिक मेहनत कम और बौद्धिक मेहनत अधिक करनी पड़ेगी।



राहु ग्रह 5 दिसंबर तक आपका सहयोग करेंगे और मेहनत के अनुरूप आपको लाभ करवाना चाहेंगे। वहीं, 5 दिसंबर के बाद नौकरी के मामले में केतु का साथ भी आपको मिल जाएगा। कुल मिलाकर, यह साल नौकरी करने वालों को मिले-जुले परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। इस दौरान परिस्थितियां सामान्य नहीं रहेंगी, लेकिन मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी और आपको कार्यों में मेहनत करने के बाद सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होगी।



धन

मेष राशिफल 2026 के अनुसार, मेष राशि के जातकों के आर्थिक जीवन के लिए साल 2026 औसत से बेहतर रहेगा। करियर के क्षेत्र में आपको औसत परिणाम मिलेंगे इसलिए आय और बचत के लिए भी समय समान रहेगा। इस वर्ष किसी ग्रह का सहयोग न मिलने के कारण आपको अप्रत्याषिक लाभ नहीं मिलने की आशंका है। ऐसे में, आपको नौकरी या व्यापार में जो भी धन लाभ प्राप्त होगा, वह अपनी मेहनत से ही प्राप्त होगा और उसी के अनुसार आप बचत कर पाएंगे। लाभ भाव के स्वामी शनि द्वादश भाव में उपस्थित होंगे और ऐसे में, आपको लाभ प्राप्त करने के लिए खूब मेहनत करनी पड़ेगी। बता दें कि लाभ भाव में राहु का गोचर अनुकूल कहा जाएगा इसलिए आप मेहनत के अनुरूप अच्छा लाभ प्राप्त कर लेंगे, भले ही बचत के मामले में आपको थोड़ी निराशा का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि धन भाव पर शनि की दृष्टि रहेगी जो बचत करने के मार्ग में समस्याएं पैदा कर सकती हैं।



साल की शुरुआत से लेकर 2 जून तक बृहस्पति भी लाभ भाव पर प्रभाव डाल रहे होंगे जिसे आय के लिए अच्छा कहा जाएगा। लेकिन 2 जून के बाद बृहस्पति भी खर्चे बढ़ा सकते हैं। ऐसे में आप बचत करने में असमर्थ हो सकते हैं। इस प्रकार राहु दिसंबर तक अच्छी कमाई करवाना चाह रहे हैं लेकिन बृहस्पति जून से अक्टूबर के दौरान आपका सहयोग नहीं करेंगे। बता दें कि गुरु साल की शुरुआत में जनवरी से मई तक सपोर्ट करेगा।



मेष राशिफल 2026 कहता है कि गुरु साल के अंतिम महीने यानी कि नवंबर-दिसंबर में सपोर्ट करेंगे। सरल शब्दों में कहें तो 7 महीने गुरु का साथ और लगभग 11 महीने राहु का साथ मिलने के कारण आप अच्छी कमाई कर सकेंगे। लेकिन बचत के दृष्टिकोण से साल थोड़ा कमजोर रह सकता है। अतः आय की तुलना में बचत कम होगी। कुल मिलाकर आर्थिक मामले में साल 2026 आपको औसत से बेहतर परिणाम दे सकता है।



उपाय

नियमित रूप से भगवान शिव और हनुमान जी की पूजा करें।

प्रत्येक तीसरे महीने में कन्याओं का पूजन करके उनका आशीर्वाद लें।

मंदिर में दूध और चीनी का दान करें।



आचार्य पंडित सुधांशु तिवारी

प्रश्न कुण्डली विशेषज्ञ/ ज्योतिषाचार्य

संपर्क सूत्र- 9005804317



