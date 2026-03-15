Ayodhya Ram Mandir : राम भक्तों के लिए बड़ी खबर !19 मार्च से बदलेगा रामलला के दर्शन का समय, घर से निकलने से पहले नोट कर लें नया टाइम

Edited By Sarita Thapa,Updated: 15 Mar, 2026 10:07 AM
अयोध्या जाने वाले राम भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। 19 मार्च, 2026 से राम मंदिर के कपाट खुलने और दर्शन के समय में कुछ बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। खास बात यह है कि इसी दिन देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंच...
Ayodhya Ram Mandir News : अयोध्या जाने वाले राम भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। 19 मार्च, 2026 से राम मंदिर के कपाट खुलने और दर्शन के समय में कुछ बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। खास बात यह है कि इसी दिन देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंच रही हैं। चैत्र नवरात्रि और हिंदू नववर्ष के शुभ अवसर पर 19 मार्च से राम मंदिर की दर्शन व्यवस्था में संशोधन किया गया है। राष्ट्रपति के दौरे और उत्सवों की भीड़ को देखते हुए ट्रस्ट ने दर्शन के घंटों को बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता करने का निर्णय लिया है।
19 मार्च के लिए दर्शन का नया समय
राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए 19 मार्च को मंदिर अपने सामान्य समय से 1 घंटा पहले यानी सुबह 6:00 बजे ही भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। अगले दिन 20 मार्च से दर्शन का समय सुबह 7:00 से दोपहर 12:00 बजे तक और फिर दोपहर 1:00 से रात 9:00 बजे तक रहेगा।
राष्ट्रपति के दौरे का प्रभाव
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 मार्च को करीब 3 से 4 घंटे राम जन्मभूमि परिसर में बिताएंगी। इस दौरान कुछ विशेष व्यवस्थाएं रहेंगी। जब राष्ट्रपति मंदिर के भीतर पूजा-अर्चना करेंगी (संभावित समय सुबह 11:00 से दोपहर 2:00 बजे के बीच), केवल उस सीमित समय के लिए आम श्रद्धालुओं का प्रवेश रोका जा सकता है। ट्रस्ट का प्रयास है कि VIP मूवमेंट के बावजूद आम भक्तों को ज्यादा परेशानी न हो और राष्ट्रपति के जाने के तुरंत बाद दर्शन फिर से सुचारु कर दिए जाएं। सुरक्षा कारणों से उस दिन कोई भी विशेष या VIP पास जारी नहीं किया जाएगा।
श्रीराम यंत्र की स्थापना और अन्य कार्यक्रम
19 मार्च का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि इसी दिन मंदिर की दूसरी मंजिल पर 'श्रीराम यंत्र' की विधि-विधान से स्थापना की जाएगी। इस मुख्य समारोह में राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। इसके साथ ही, मंदिर निर्माण में योगदान देने वाले लगभग 400 श्रमिकों को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित भी किया जाएगा।
भक्तों के लिए जरूरी सलाह
यदि आप 19 मार्च को दर्शन का प्लान बना रहे हैं, तो सुबह जल्दी (6 से 10 बजे के बीच) दर्शन करना सबसे अच्छा रहेगा।
दोपहर के समय सुरक्षा जांच और भीड़ अधिक हो सकती है, इसलिए धैर्य बनाए रखें।
मंदिर परिसर में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाने से बचें ताकि सुरक्षा जांच में समय न लगे।
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