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Ayodhya Ram Mandir : अयोध्या में राम नवमी पर कब मिलेंगे आराम से दर्शन ? जान लें सही समय

Edited By Updated: 25 Mar, 2026 10:48 AM

ayodhya ram mandir

Ayodhya Ram Mandir : राम नवमी भगवान श्रीराम के जन्मोत्सव के रूप में पूरे देश में बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई जाती है। इस अवसर पर भगवान राम की जन्मभूमि Ayodhya में विशेष उत्सव का माहौल रहता है, जहां देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु और...

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Ayodhya Ram Mandir : राम नवमी भगवान श्रीराम के जन्मोत्सव के रूप में पूरे देश में बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई जाती है। इस अवसर पर भगवान राम की जन्मभूमि Ayodhya में विशेष उत्सव का माहौल रहता है, जहां देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचते हैं। यदि आप भी राम नवमी के मौके पर अयोध्या जाने की योजना बना रहे हैं, तो यात्रा को सुरक्षित और यादगार बनाने के लिए पहले से कुछ तैयारी करना बहुत जरूरी है।

राम नवमी के दौरान अयोध्या में कई धार्मिक कार्यक्रम, विशेष पूजा और भव्य आयोजन होते हैं। इस समय वहां काफी भीड़, ट्रैफिक और कड़े सुरक्षा प्रबंध रहते हैं, इसलिए यात्रियों को पहले से योजना बनाकर जाना चाहिए। सही जानकारी और तैयारी से आपकी यात्रा आसान हो सकती है।

दर्शन का सही समय
यदि आप ज्यादा भीड़ से बचना चाहते हैं, तो सुबह जल्दी मंदिर दर्शन के लिए पहुंचना बेहतर रहेगा। सुबह के समय भीड़ अपेक्षाकृत कम होती है, जबकि दोपहर होते-होते श्रद्धालुओं की संख्या काफी बढ़ जाती है। शाम के शुरुआती समय में भी दर्शन करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है।

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रहने की व्यवस्था पहले से करें
राम नवमी के समय अयोध्या में बहुत ज्यादा भीड़ होती है, इसलिए होटल, गेस्ट हाउस या धर्मशाला पहले से बुक कर लेना चाहिए। ऑनलाइन बुकिंग करना सबसे अच्छा विकल्प रहता है। अगर आप बिना बुकिंग के पहुंचते हैं, तो रहने की अच्छी जगह मिलने में परेशानी हो सकती है या फिर बहुत महंगा कमरा लेना पड़ सकता है।

बच्चों और बुजुर्गों का रखें विशेष ध्यान
भीड़भाड़ के समय बच्चों और बुजुर्गों का खास ध्यान रखना जरूरी होता है। बच्चों को अपने पास रखें और बुजुर्गों के लिए ज्यादा चलना न पड़े, ऐसी योजना बनाएं। बच्चों के गले में एक पहचान पत्र डाल दें, जिसमें नाम, पता और माता-पिता का मोबाइल नंबर लिखा हो, ताकि जरूरत पड़ने पर मदद मिल सके।

नियम और सुरक्षा निर्देशों का पालन करें
यात्रा के दौरान पुलिस और प्रशासन द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। किसी भी संदिग्ध वस्तु को न छुएं और प्रतिबंधित क्षेत्रों में जाने से बचें। अपने साथ मोबाइल फोन, जरूरी दस्तावेज और कुछ नकदी जरूर रखें।

क्या राम नवमी पर अयोध्या जाना चाहिए?
अगर आप राम नवमी का धार्मिक और सांस्कृतिक माहौल महसूस करना चाहते हैं, तो इस अवसर पर अयोध्या जाना एक बहुत अच्छा अनुभव हो सकता है। हालांकि, भीड़, सुरक्षा और रहने की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पहले से योजना बनाना जरूरी है, तभी आपकी यात्रा आरामदायक और सुखद बन सकती है।

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