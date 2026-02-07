Main Menu

Balcony vastu remedies: बालकनी में न रखें ये सामान, वरना घर का वास्तु हो जाएगा खराब

07 Feb, 2026

Balcony vastu remedies: वास्तु शास्त्र में बालकनी को घर की ऊर्जा का प्रवेश द्वार माना गया है। यहीं से सूर्य प्रकाश, वायु और ब्रह्मांडीय ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि बालकनी में गलत वस्तुएं रख...

Balcony vastu remedies: वास्तु शास्त्र में बालकनी को घर की ऊर्जा का प्रवेश द्वार माना गया है। यहीं से सूर्य प्रकाश, वायु और ब्रह्मांडीय ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि बालकनी में गलत वस्तुएं रख दी जाएं, तो इससे नकारात्मक ऊर्जा, धन हानि, मानसिक तनाव और पारिवारिक कलह बढ़ सकती है।

वास्तु शास्त्र केवल निर्माण का नियम नहीं, बल्कि जीवन को संतुलित करने का विज्ञान है। यदि बालकनी को स्वच्छ, हल्का और सकारात्मक रखा जाए तो घर में सुख, शांति और समृद्धि निश्चित रूप से आती है। आइए जानते हैं कौन-सी चीजें बालकनी में भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए।

टूटा-फूटा या कबाड़ सामान
बालकनी में पुराने फर्नीचर, टूटी कुर्सियां, खराब गमले या बेकार सामान रखना दरिद्र योग को जन्म देता है। इससे लक्ष्मी का वास नहीं होता और आर्थिक संकट बढ़ता है।

कूड़ेदान या गंदगी
बालकनी में कचरा रखना सबसे बड़ा वास्तु दोष माना गया है। यह घर में नकारात्मक ऊर्जा और बीमारियों को आकर्षित करता है। गरुड़ पुराण में गंदगी को दुर्भाग्य का कारण बताया गया है।

लोहे के भारी औज़ार या हथियार
बालकनी में हथौड़ा, रॉड, एक्सरसाइज़ इक्विपमेंट या लोहे का भारी सामान रखने से झगड़े, क्रोध और मानसिक अशांति बढ़ती है।

कांटेदार या सूखे पौधे
कैक्टस, सूखे पौधे या मुरझाए फूल वास्तु में अशुभ माने गए हैं। ये रिश्तों में तनाव और नकारात्मक विचार बढ़ाते हैं। बालकनी में हमेशा हरे और जीवित पौधे ही रखें।

गीले कपड़े या कपड़ों का ढेर
बालकनी में लंबे समय तक गीले कपड़े टांगे रखना चंद्र दोष और मानसिक तनाव को बढ़ाता है। यह घर की सकारात्मक तरंगों को रोकता है।

बंद और अंधेरी बालकनी
अगर बालकनी हमेशा बंद या अंधेरी रहती है तो सूर्य ऊर्जा का प्रवेश रुक जाता है, जिससे अवसाद और आलस्य बढ़ता है। प्रतिदिन कुछ समय बालकनी खुली रखें।

बालकनी में क्या रखें (शुभ वस्तुएं)
तुलसी, मनी प्लांट, एलोवेरा, हल्का और साफ फर्नीचर, विंड चाइम, मिट्टी या पीतल का दीपक (शाम को)

